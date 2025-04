Mirella Cesa: lo que vivió en la gala de Billboard Mujeres Latinas 2025

La gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025 se celebró este jueves en Miami con una velada que destacó los logros de artistas de la región y rindió homenaje a voces que han marcado la historia de la música. La cantante ecuatoriana Mirella Cesa fue parte de esta ceremonia y compartió su experiencia a través de redes sociales, donde expresó el significado que tuvo para ella presenciar una noche enfocada en la inspiración y el apoyo entre mujeres.

Belinda, Mirella Cesa y HaAsh

“Una más para mi bitácora, hermoso ser testigo de noches como esta, donde cada discurso, cada canción, cada mirada cómplice entre mujeres que se admiran y se impulsan, te invitan a seguir soñando”, escribió Cesa en su cuenta de Instagram.

La artista también adelantó que compartirá más detalles sobre su vestuario y vivencias durante la gala en próximas publicaciones. “Inspirada, agradecida de vivir estos momentos, prepárense que voy a ser muy intensa con esta noche en otros post”, añadió.

Cesa destacó el poder de la sororidad al escribir: “Aplaudo de pie a las mujeres que abren caminos empujando a otras y dejando huella juntas”. Su participación en este evento internacional se suma a su trayectoria como una de las voces femeninas más representativas del pop andino.

Una noche llena de estrellas

La ceremonia premió también a figuras como Anitta, Belinda, Ha*Ash, Chiquis, Natti Natasha y Olga Tañón. Cada artista fue reconocida por su aporte a la música con galardones en las categorías Vanguardia, Evolución, Inquebrantable, Impacto, Indetenible y Trayectoria.

La gran ausente fue Selena Gómez, homenajeada como Mujer del Año 2025, quien envió un mensaje grabado desde Nueva York debido a compromisos con la serie Only murders in the building.

Uno de los momentos centrales fue el tributo a Celia Cruz por el centenario de su nacimiento. La India, Ivy Queen y Olga Tañón interpretaron algunos de sus temas más emblemáticos. “Celia fue la que me enseñó a creer en que era posible que alguien como yo podía lograr tener éxito en la música”, dijo La India.

Natti Natasha dedicó su reconocimiento a las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. “Lo mejor de esta noche es el encuentro de mujeres, hermanas, en estos premios. Son la oportunidad de intercambiar ideas, celebrarnos, ver lo que hemos logrado y todo lo que falta”, expresó.

La gala también sirvió para presentar la Fundación Bravas, una plataforma de apoyo a mujeres artistas liderada por Sonia Clavell, mánager de Ivy Queen, enfocada en mentoría, producción y estrategia musical.

