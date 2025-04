Silvana Estrada en Ecuador: “En la alegría cabe muchísimo dolor”

La prisa es un concepto que se contrapone con la voz de Silvana Estrada. Al cantar, y probablemente sin intentarlo, brinda armonía y abrigo a quien la escucha. Pero es en esta ‘tendida’ manera de interpretar en donde se encuentra el secreto para que la cantautora mexicana (ganadora del Grammy Latino a Mejor nueva artista en 2022) pueda crear con la facilidad con la que se extiende una seda, tan suave como su voz.

Sin embargo, esta tersura necesita también un cuidado especial. Con algo tan delicado hay que tener sumo cuidado, paciencia y resiliencia para aceptar que en la creación también hay pérdida. El borrón y cuenta nueva se multiplica en este proceso, y Silvana lo acepta como parte imborrable de la concepción de sus discos, los mismos que describe como hijos. “Los discos son un parto y me urge que este niño ya nazca”, asegura entre risas sobre el que se convertirá en el tercer álbum de estudio de su carrera. Este proyecto, del cual se reservo el nombre, pero del cual dio una pista de su nacimiento, aceptó que probablemente sea Libra.

Tras Marchita (2022) esta nueva serie de canciones le da la oportunidad de explorar un sentimiento que quizá evita al componer, la felicidad. Ella cree que las almas sensibles hacen de la tristeza su refugio para comunicar.

Además de este trabajo discográfico, que llega después del sencillo Qué problema, al cual considera un puente entre su música previamente lanzada y actual, también hay una gira híbrida entre su pasado y futuro.

Es con ella que visitará Guayaquil por primera vez el sábado 10 de mayo. Este encuentro la emociona, puesto que el año pasado llegó a Quito y vio con entusiasmo cómo el público costeño fue a verla a la capital.

Con este antecedente y la aceptación que ha tenido el anuncio en redes sociales, la impaciencia por llegar aumenta. Aunque la lección aprendida por estos años de creación sea que el disfrute de lo transitado, su alegría y cordialidad se siente en cada respuesta que hace en esta conversación.

La entrevista

Un embarazo lleva su tiempo. Y para crear el disco se tomó el tiempo necesario como si fuera uno. Sin embargo, la industria exige inmediatez. ¿Funciona para todos así?

Depende de cada proyecto y depende de los intereses de cada uno. No puedo hablar de cómo hacen otros artistas y vivo un poco alejada del Internet. Cada día salen miles y miles de canciones. Desde mi experiencia, mi creatividad no funciona así. Yo no quiero cantar lo que no me signifique algo muy importante. Debo ser muy paciente y no es fácil. Tengo la suerte de que nadie me presiona para nada. Ni mi disquera ni mi mánager ni mi equipo me presionan. La gente sí, en comentarios, pero los recibo con mucho amor. Pero también me comparo. Me digo: ‘¿Será que yo trabajo más lento que el resto de la gente?’ ¡Y puede ser! (risas). Pero no tiene respuesta. Me ha tocado abrazar mi proceso como es, inspirarme como es: cuando llueve, llueve y eso es. Los procesos de la naturaleza no se pueden tocar.

En redes sociales ha compartido fotos en el Desierto Casa Estudio. ¿Fue ahí, en medio de la naturaleza, donde hizo el disco?

Realmente este trabajo se grabó en un montón de otros lugares. El Desierto sí fue una parte importante, pero realmente se hizo en Montreal, Barcelona y Ciudad de México. Te diría que realmente me tocó hacerme un espacio seguro dentro de mí, porque me tocó estar en tantos sitios que, dentro de mí, debía estar suavecito. El Desierto es un lujo y no en todo el mundo hay uno, y menos pagarlo. Cuando voy, me siento muy a gusto, también muy feliz de ser amiga de Daniel Daniel Bitrán. Me siento un poco madrina de ese estudio. El nuevo disco me hizo querer salirme de todas mi zonas de confort.

¿Cómo eran estos espacios para la grabación?

Era súper oscuro, viejo. Con una tina en medio lleno de agua para mantener la humedad. Me tocó salir totalmente de lo conocido.

Pero no tenía el control de nada en esta primera vez de producir…

Me llevó a ser generosa conmigo, con el proceso y con la gente. A no querer tener el control todo el tiempo y a poder crear libremente con lo que el universo me de.

¿Cómo fueron esas tomas de voz?

Sabes, muchas veces me tocó dirigir con mis manos mientras cantaba. A veces suenan mis movimientos. Me tocó estar moviéndome, señalando. Fue explorar la corporalidad del canto al cual no estaba acostumbrada. Mi voz y mi ser suele estar siempre atrás del instrumento pero aquí hay más libertad. Es un disco que va a atacar los nervios del cuerpo.

Silvana Estrada en El Desierto Casa Estudio

Un disco conectado con su presente

Está a dos semanas de visitar Guayaquil. ¿Qué tal la expectativa por este primer concierto?

Fui el año pasado y muchas personas de Guayquil me escribieron y fue por ellos que decidimos hacer este show. Estoy emocionada por este encuentro que será muy bonito.

Marchita, su disco pasado, tiene un nombre que habla de lo que ya tuvo su tiempo. Pero en la naturaleza todo se renueva. ¿De eso hablan las nuevas canciones?

Sí, parte de esa idea. No puedo decir el título todavía, pero la temática es sobre el renacer, qué es lo que pasa después de marchitarse. Para mí es un disco lleno de alegría. Quise hacer uno que se pareciera al lado de mí que más comparto. Yo tengo una gran conexión con mi tristeza y de verdad, puedo ir hasta el fondo con ella, pero también soy muy risueña, me gusta platicar y bailar. Quería hacer canciones que fueran más de este lado de mí que me brinda tanta espontaneidad. Marchita era una oda a un duelo que viví, estaba lleno de angustia e inocencia. Ahora tiene mucho que ver con la fuerza vital y no con decisión. Mi vida ha cambiado mucho y en estos tres años he vivido cosas muy buenas y muy malas. Está más con el contacto con mi yo del presente.

¿Escribir canciones alegres es necesariamente dejar de hacerlas profundas?

Es súper interesante esto. Es muy fácil hacer una canción triste y que se sienta seria y profunda, pero yo creo que la alegría y en disfrute hay muchísima profundidad. No creo en la felicidad, no sé si la he sentido. Pero en la alegría cabe muchísimo dolor. El propio disco es un ejemplo. Me removió muchas cosas personales, me esforcé mucho más porque yo lo produje, fue muy largo, dudé mucho y empecé de cero varias veces. Pero también hubo mucho gozo. Es como subir una montaña, no es algo que se siente bien pero cuando llegas a la punta de la pantalla logras un sentimiento trascendental.

¿Este sentimiento llegará cuando lo estrene?

Así es. Ahora mismo estoy viviendo un poco de esto. Los discos son un parto y me urge que ya salga, tenga su vida. No puedo más tenerlo yo (risas).

¿Qué signo será este niño?

¡Claro! Porque no puedo decir cuando sale, pero yo creo… Esto es muy fuerte. Va a ser libra. Es un signo complicado, me gusta. Igual el plan del año es seguir compartiendo sencillos.

Sacó el año pasado Nueva York y Qué problema. ¿Forman parte de esta etapa?

No. Esas son canciones sueltas y que me tenían preocupadas porque no tenían espacio para salir. Ahora ya están afuera. Fue muy bonito sacarlas porque también han sido una premonición. Qué problema fue la primera canción que produje y ahora me enfrenté a hacer todo un disco sola. Intenté hacer este disco nuevo con otros productores, maravillosos todos, pero no funcionó. No era la forma en la que se diera el proceso. Esa es la conexión con estos temas que aún así no forman parte de ningún disco.

Silvana Estrada sobre el poder del arte: “La música da pauta para que la gente imagine”

Este movimiento se trasladará a su nuevo show…

Sí. Estoy en un punto en el que quiero mostrar mucha libertad. Estamos un punto en el mundo, en el que la libertad y la esperanza se sienten un poco lejos. Me interesa hacer un show y un disco que pueda regresarnos a esa idea. No todo es sufrir, es necesario que puedas atravesar la lluvia.

En el mundo se están viviendo una serie de baches acerca de conquistas sociales. ¿Cómo la música puede hacer para mantener estas ideas vivas?

La música da pauta para que la gente imagine. Nada nunca va a cambiar si no lo imaginamos. Sueño con la idea de que alguna vez alguien tenga una idea que sea mejor que todo lo que conocemos. Las canciones permiten estos espacios para ver sorpresas mejores. Queremos ese mundo que nos permita el bienestar y ahí el arte juega un papel muy importante, porque en él creas lo que no existe.

Su música también sirve como compañía, así lo dicen sus fanáticos.

Me siento muy humilde cuando me dicen estas cosas las personas.

En el 2022 gana el Grammy como nueva artista. ¿Es un peso para su creación?

Sí cambió para mejor en procesos laborales, pero mi vida se mantuvo todo normal. Cuando comencé a escribir este disco sentí la presión de la expectativa. Eso fue duro. El antídoto es reconectar con la intuición y la tripa. Hay que serle honesto a lo que haces y acordarte que si te fue bien en la vida es porque fuiste tú.

Actualmente, la industria musical y de festivales en América Latina han levantado la voz por los derechos de los trabajadores, tras los accidentes ocurridos en México y República Dominicana. Pero, ¿el show siempre tiene que continuar?

No. Y ese no es el lenguaje de los músicos. ‘El show tiene que continuar’ no la inventó un artista… Estamos en un momento en el que los creadores hemos dado muchas concesiones. Yo no imagino a un artista diciendo eso. Lo que pasó en ambos países nos debería llevar a reflexionar en qué condiciones estamos trabajando y cómo nos cuidamos cada que no exponemos en un concierto. Esto tiene que ver con el sector más empresarial de la música.

¿Qué más se puede analizar de esto desde su visión como artista?

Nos hace analizar por qué no tenemos seguro, por qué construimos esta vida llena de sacrificios sin seguridad social, sin prestaciones. Yo lo digo desde el privilegio, ojo, pero yo empecé desde la nada. Desde chica me arriesgué mucho, viajé por México sola. Pero es algo que ya no haría. Hay cosas que me encantaría hacer pero por miedo no me arriesgaría, porque todo el tiempo vemos feminicidios. Esto me fastidia mucho la vida.

Lo que verá Guayaquil

El 10 de mayo, los asistentes al teatro Sánchez Aguilar podrán ver en vivo una especie de antología musical de Silvana Estrada. “Hay canciones desde mi primer disco hasta lo más nuevo. Están también los sencillos. No se hace largo, lo juro”, confiesa.

Silvana revela que siempre toca algo nuevo y agradece que se hagan virales estas sorpresas que le deja a su público. “Todos están muy receptivos por lo nuevo y conmovidos por lo viejo. Mis shows se hacen una gran comunidad. Lo que me emociona de estar en Guayaquil es hacerlo sola, ya que siempre que voy por primera vez a un lugar me interesa presentarme lo más transparente”.

