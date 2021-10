El dolor se vuelve poesía en las canciones de la cantautora mexicana Silvana Estrada. Con cada una de ellas se desenreda y se libera de cada etapa que va viviendo. Ella tiene listo su primer álbum al que ha titulado Marchita, un universo musical que llega con un desencanto amoroso pero que está presentando poco a poco, con temas nuevos y otros que su público ha ido conociendo de años anteriores con su EP Primeras canciones.

Marchita es un lapso de tiempo de algunos años, y Te guardo, su canción más escuchada (14 millones de reproducciones en plataformas) tiene ahora una nueva versión.

En esta entrevista la veracruzana de tersa voz y profundas letras hace contacto con sus seguidores ecuatorianos, a quienes aún les debe la promesa de una visita. Así fue la conversación.

¿Cuál considera que es la razón para el éxito de sus canciones aún estando fuera de lo ‘mainstream’?

Yo creo que las buenas canciones no necesitan disquera. Las buenas canciones funcionan solitas y por azares del destino conseguí ser muy vulnerable y honesta, que generé algo que me ayudó mucho a mí y pude hacer una conexión sincera con la gente que me escucha. Hacer Te guardo fue una búsqueda muy poética y así retraté la magia del amor. Al mismo tiempo con mucha esperanza y realidad de las heridas. De lo que no pudo ser pero uno quiere que sea. Para mí significa mucho que la gente esté escuchándola tantos años. (Su primera versión es del 2018).

Ahora que la presenta con una reversión de este éxito, ¿cómo cree que la gente lo tome?

Hacer una reversión de una canción tan preciada puede hacer que a alguien le choque. Es la primera canción que compuse dentro del mundo Marchita, que es una sucesión de canciones que hice para este disco que viene de un desencuentro amoroso, de una posición muy personal, por eso me parece muy importante que Te guardo estuviera. La primera versión que hice no es atemporal y está muy atada a los pocos recursos que tenía, con mucho midi (instrumentos digitales), con una ‘compu’ que se apagaba todo el tiempo, con un micrófono que no tenía boom y de la cual no podía cantar y tocar a la vez.

¿Y cómo la haría atemporal?

Es que ahora hasta la percusión de esa canción me suena a vieja. A 2018, aunque no hayan pasado tantos años. Es una versión con cuerdas, muy sencilla. Ahora traigo algo que considero que suena eterno y que no va a envejecer. Es resignificar una canción y ponerle un contexto al que pertenece.

¿Qué ha pasado con la promesa de venir a Ecuador?

Es un sueño hacer un girita por Ecuador, porque es algo que hemos pensado por mucho tiempo con mi equipo. Incluso ir también con Álex Ferreira. Tenemos un plan de montarnos en una combi y poder girar por Centroamérica, luego Sudamérica. Hacer un ‘roadtrip’ es un sueño pero de seguro iríamos en avión y nos conocemos por primera vez.

La inocencia que esconde lo solemne

Para Silvana es importante que todo lo que se incorpora a Marchita comunique algo. Ella lo resume como “El universo Marchita”, por eso la portada tiene un mensaje que refuerza lo que sus canciones van contando. Los tres sencillos que ha presentado hasta ahora, Marchita, Tristeza y Te guardo tienen en su carátula la imagen de un niño, del que ahora conocemos su identidad. “Él es Clau. Todos piensan que es una niña, pero porque tiene un rostro muy andrógino y hasta se parece a mí. A él le encantan los monstruos y jugar mucho al fútbol. Es un actor que forma parte del cortometraje que llega con este disco y que se va revelando en cada nuevo videoclip, va dividido en partes”, explica.

Silvana profundiza en el concepto de su rostro como portada, ya que en cada tema se va revelando un poco más luego de que se quita las manos mientras se cura del dolor. “Marchita es un disco un poco oscuro y solemne pero detrás de esto es muy inocente. Es regresar a ese lugar puro y de calma luego de pasar por una pena”.

La belleza de la tristeza

Marchita tiene un gran sentimiento general: la tristeza por un amor que se esfumó, y el querer algo que no va a regresar. Por eso Silvana explica qué significa para ella haber profundizado en esto para poder crear sin filtros canciones tan honestas. “Es más fácil escribir desde el dolor y la tristeza. Le hemos dado a estos un respeto poético que no se lo hemos dado a otros sentimientos. Tenemos más recursos para entender la felicidad y cuando la sentimos está muy bien todo, no está mal vista. Es por eso que hay mucha más búsqueda artística cuando la estamos pasando mal, necesitamos entender la razón por la que lloramos o nos duele el corazón. Nadie nos prepara para la pérdida y la muerte. Creo que realmente un cantautor súper pro habla con la misma profundidad de la alegría como de la tristeza. Hacer eso es muy difícil”.

En sus palabras

Sabré olvidar también estará reversionada. Y Al norte no pensé en hacerle una versión. Esa canción vino de otro lugar y no tenía la consciencia del desamor, es más luminoso. Va a ser una lunita dentro de este planeta. Es la canción que más disfruta la gente porque en el show la hacemos en ranchera. Silvana Estrada