Ha sido un largo caminar de casi siete años desde que el colombiano Manuel Medrano se presentó como músico para toda América Latina. Su primer trabajo homónimo lo posicionó rápidamente en el gusto popular y fue un disco que logró tres nominaciones a los premios Grammy Latino 2016, de las cuales fue ganador en las categorías de mejor álbum cantautor y mejor nuevo artista. Además los 10 temas que lo componen fueron sencillos.

Una y otra vez, La mujer que bota fuego, Bajo el agua ya son temas imperdibles en las radios y playlists románticas, y con Eterno regresa a esto pero ahora con un swing más sensual.

EXPRESIONES conversó con el cantautor, quien siempre se refugia en la música y en su familia para mantenerse conectado con la eternidad. Esto fue lo que nos dijo.

La entrevista

¿Cómo se siente tener en manos Eterno?

¡Me siento muy agradecido! Es que por fin está pasando. Hacer música es por algo de lo que siempre he soñado.

Con su primer disco ingresó a lo más fondo de los románticos latinos. Es un poco difícil que un primer álbum tenga tanta vida (6 años) y sean tan conocidos sus temas, más que nada en estos tiempos. ¿A qué lo atribuye?

Como dices, es que es muy único, más para estos tiempos. Me parece mágico lo que pasa. Por el género que es, el tipo de música, lo que dice. Creo que es música que sana y cada vez la gente es más consciente de darse cosas buenas, desde la alimentación hasta lo que escucha. La música es un apoyo moral y emocional. Es un empuje para que el mundo sea mejor. Si la gente tiene canciones que lo empujan a amar y a ser buena, de a poquito todos lo somos más.

Las personas comentan que su música las acompaña para tener relaciones sexuales. ¿Qué opina de esto?

Me parece súper top. Es una intimidad linda y sana. Sí, me escriben un montón las personas por redes sociales para decirme que usan mi música para tener relaciones sexuales. Me siento positivo.

Eterno, en sus palabras

¿Por qué esta es la palabra que define el disco?

Me parece una palabra grande, mágica y polémica. Me causa cierta fascinación cómo la humanidad se ha relacionado con la eternidad y quise profundizar en eso. Los humanos siempre asimilamos a la eternidad con el amor, en todos los aspectos del arte. También está relacionado con que todos sintamos que somos parte de esto, que somos polvo de estrellas y que pertenecemos a la historia. La eternidad no tiene ni principio ni fin. Si lo veo más metafísico y espiritual me recuerda que siempre he sido parte de los planes de Dios y ser eterno junto a su grandeza y sus sueños. Todo esto está en sus planes.

¿El concepto del amor eterno que tenemos está equivocado?

No. El concepto de eternidad no está claro, pero en la poesía y metáfora todo se vale.

¿Qué no es válido en la música?

Tener miedo. Eso no es válido, y no es que no lo tenga. Solo que para ser valiente hay que vivir con él.

Volver a los escenarios, una meta cumplida

“Hicimos varios shows digitales por nuestros medios, con más de tres mil personas conectadas. Luego nos invitó una marca de ron dominicano para hacer ciertos conciertos que tenían planeados. Ahora, por el lanzamiento del disco, tendremos un concierto este 6 de noviembre en Puerto Rico. Es como mi primera presentación en más de un año sin cantar con público en vivo. El show cambió por completo, los visuales, las luces, el repertorio es más amplio. Haremos la mayoría de canciones que podamos. Ahora va a ser más extenso”.

Para la intimidad

Ya que los fans de Manuel usan sus canciones para amar intensamente, el artista hace esta recomendación para los momentos íntimos y pasionales. Esta es la playlist que recomienda armar.

“Yo les sugiero Buena, La mujer que bota fuego, Bajo el agua, Si pudiera. Esas son como mis grandes recomendaciones. También pueden escuchar Tesoro, que es buenísima. Esta noche, Hace tiempo y Llegar a tiempo, ya saben, para que no lleguen tan rápido (risas)”.