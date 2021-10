La estrella de la música Adele ha enviado por fin todos los detalles de su nuevo disco. Ella lo dio a conocer por medio de sus redes sociales y a través de una carta al correo electrónico de sus seguidores.

“A lo largo del camino, he aprendido muchas verdades hogareñas sobre mí. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí pensamientos genuinos, útiles y saludables con los que frentear la vida, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos nuevamente. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida”, dice al inicio del texto.

Ella confirma que está “lista para sacar este álbum” del que habla sobre el periodo más turbulento de su vida. El disco que se presentará el 19 de noviembre contará cómo el dolor la consumió y cómo fueron los amigos quienes la sacaron adelante y la cuidaron, incluso, recordándole que debía salir a tomar el sol.

“El hogar es donde está el corazón”, es con la oración que termina la misiva. Su primer sencillo, Easy on me, se presenta este 15 de octubre.