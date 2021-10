Gustavo Vicuña se dio a conocer en Ecuador gracias a una de las mayores vitrinas que tienen los artistas en la actualidad, los reality shows. Él fue el ganador de La Voz Ecuador (2015). Con esto consiguió su primer contrato discográfico y sacó su primer tema, Te pido perdón.

Luego de toda esta revolución artística, decidió ponerle pausa a su carrera para reencontrar su esencia. Ahora regresa como Menino Gutto. Es así como hoy presenta un nuevo sencillo al que llamó Conexión, sobre el que explica: “Es un relato sobre la vida de un artista, libre y entregado a su destino. Una vida simple, conectada con lo esencial y el presente”.

Conexión es un tema de corte neo-soul, con tintes de jazz y hip-hop, una mezcla rica proveniente del bagaje musical que ha obtenido Gutto en este tiempo en el que se dedicó a componer, graduarse como productor musical y estudiar.

Así es el universo de Menino Gutto, un lanzamiento con el que conecta nuevamente con su infancia y sus primeros sueños como música. El single viene acompañado de un videoclip en el que el artista muestra su lado más relajado y cotidiano, dirigido por Álvaro Almeida y David Flies. Está disponible en todas las plataformas.

La entrevista

¿Cuál fue la causa para su hiato musical?

Todo lo que viví fue una exposición repentina muy fuerte. Viéndolo ahora con más calma, no estaba listo. Fue encarar un mundo pop para el que no estaba preparado. Después de un tiempo comenzó a hacerme un poco de daño y decidí tomarme un tiempo para redefinir mi propuesta.

¿Y qué fue lo que definió?

Comencé a trabajar en mi salud mental, en aprender y estudiar mucho, y un equipo que me apoye y que me entienda.

En su comunicado de prensa menciona que se reencuentra con su niño interior. ¿Cómo logró esto con la música?

Es que me di cuenta de que el Gutto de grande se comienza a preocupar de más de las cosas y empieza a vivir este boom mediático que le genera ruido y le confunde. Entonces intenté volver a lo que me hacía feliz. Recordé a ese niño chiquito de Brasil que solo quería hacer música. Por eso ahora soy Menino Gutto y el disco de trece canciones que sacaré más adelante tendrá el mismo nombre.

Haciendo cuentas, ¿qué fue lo más significativo del reality para usted?

Demostrar todo el trabajo vocal que venía haciendo para ese tiempo. También todo lo que gocé con los artistas que conocí, la desenvoltura que obtuve al ser tan mediático y estar en medios. El pos concurso fue lo fuerte. Era como que todo el país esperaba algo de mí. Tanta gente que votó, que gastó su saldo, había muchas expectativas. Y tengo que decir la verdad, no estaba listo para eso. Tanto en un nivel de producción, porque a mí me gusta hacer mis canciones. Como en término de estilo y concepto. No tenía claro el camino que quería perseguir y para eso se necesita tiempo y práctica.

La conexión con el neo-soul

¿Cuál es el sonido que ahora lo representa?

Luego de poner en marcha Te pido perdón, saqué un tema llamado 7 A.M, que tenía estilo de kizomba. Ahora me reencontré con los géneros con los que crecí en Brasil. Ahora quiero ser honesto al ciento por ciento y hacer música que me formó como el rock, el neo-soul, R&B, samba, bossa nova.

¿Pudo cumplir su meta de tener un gran estudio con lo que ganó en el concurso?

Sí, construí mi estudio y así pude palpar este sueño junto con mi educación como productor musical. Estoy rodeado de gente genial y así toda esta proyección positiva. Es mi espacio de creatividad en donde impulso todo este universo del Menino Gutto. Me conmueve pensar que todo esto se haya podido lograr.

¿Cuál ha sido el proceso para encontrar todo este nuevo sonido?

Varias cosas. Primero hacer muchas, muchas canciones. Mi productor es Ivis Flies, alguien que siempre me ayudó a explotar mis capacidades y así ponerle un dedo sobre las que tenían algo especial. Espero educarme, graduarme de productor. Adquirir nuevas herramientas como las plataformas de sampleo. Conecté con los productores Itchy & Buco de España, quienes fueron los productores de Conexión, la canción que ahora me representa.