Team F: Un reality nacido en TikTok

George Orwell, creador del libro 1984, jamás pensó que el concepto del Big Brother dejaría de ser ficción. Ahora la telerrealidad está casi en todos los formatos televisivos y las redes sociales han llevado este concepto de cámaras en todos lados a otro nivel. Alejándonos de la literatura y regresando a nuestros teléfonos, con TikTok se forma una particularidad gracias a cómo está concebida la plataforma.

Según la ubicación geográfica y la cantidad de ‘me gusta’, esta interpreta el contenido que el internauta quiere ver. Y es así que, casi sin quererlo, algunas personas resaltan en la app de microvideos y se vuelven famosas rápidamente.

El 2020 puso en el ojo de los ecuatorianos a cinco creadores de contenido que hoy están promocionando su propio reality show, pero transmitido por la web. Ellos son Frida Contreras, Juan Diego Piedrahíta, Carlos Loor, Fabricio Alvarado y José Andrés Argüello. Estos jóvenes tienen cientos de miles de seguidores en sus redes y, como grupo de amigos, han decidido mostrar esta relación en exposición total.

El show se denomina La Casa F, nombre que proviene del título que ellos se han puesto, Team F, y que deriva de la jerga de Internet de quienes juegan Call of Duty, y se usa como señal de respeto.

Su interacción, sus romances y su amistad se pusieron en juego en esta serie de ocho capítulos que es multiplataforma. Se encuentra en YouTube, en Instagram y en TikTok bajo la producción de la agencia Catch Up de Ashley Contreras y la dirección de George Hidalgo-Álvarez, de Pilas TV.

La entrevista

Ustedes son muy amigos. ¿Qué tan real es lo que se ve en este reality?

T: ¡Todo es muy real!

F: Como en todo programa, hay un guion y pautas para los retos que teníamos que hacer, pero todas nuestras reacciones e interacciones son auténticas. Cada día fuimos cambiando de ánimo.

JA: Es tan real que todo esto nos llevó al límite de muchas maneras.

¿En qué momento les comenzó a afectar el encierro? Porque ustedes están expuestos a las cámaras por su trabajo de manera diaria.

JA: Yo me di cuenta de que me estaba afectando cuando me desperté al segundo día y le dije a Carlos que soñé que me estaban grabando. Fue muy fuerte.

Ustedes son amigos desde hace ya más de un año. ¿Cuál fue el mayor problema de la convivencia?

C: Somos muy distintos. Cada uno tiene una manera de pensar, de reaccionar. Como fue una sorpresa, cada uno tenía su forma de ser y fue difícil acoplarla a una convivencia real.

FA: Hay que sumarle que no teníamos redes sociales ni distracciones.

F: Nosotros hemos tenido discusiones en alguna salida y las arreglamos ahí, y cualquier estrés ya lo pasamos en nuestro cuarto. Pero aquí tenías a la persona durmiendo en el mismo lugar. No podíamos irnos a otro lado y teníamos lugares limitados dentro de la casa.

JA: Justo lo más difícil es que solo somos amigos, no familiares, y nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Es más, esta entrevista es la primera vez que nos vemos todos juntos desde que grabamos el reality, que terminó en julio.

¿Quién ganó el reality?

Todos: Fue.... (se ríen porque por poco revelan el nombre).

JA: Casi caímos. No te lo podemos decir, pero quien ganó se llevó un viaje a México para el próximo año.

¿Nuevos integrantes?

No tienen en mente contar con nuevos integrantes en el Team F, pero no tienen problema en que quizá entren chicas. “Sería increíble reinventarnos y añadir gente”, opina José Andrés. Y sus compañeros creen que para otro reality, incorporar nuevas personas sería algo muy bueno. Aunque “los ‘teams’ grandes nunca funcionan”, acota Frida.

Producción joven y local

La relación de los cinco chicos con el equipo de su agencia de representación y la productora es de real confianza, pero eso no merma su profesionalismo. Las cabezas del equipo son George Hidalgo, Ashley Contreras y María de los Ángeles Montealegre.

Producción, management y relaciones públicas se involucraron en este proyecto, que además contó con varias marcas nacionales como auspiciantes en el primer reality de su tipo en el país.

“En el reality buscamos combinar todo lo que podemos. Por eso no solo están los chicos del Team F, también participan otros influencers locales como invitados y el conductor es Zaly Tequila”, comentan.

El proyecto inició a principios de año como una conversación de amigos en un viaje a Cuenca y luego de un año se volvió realidad. Los tres realizadores coinciden en que esto les brinda la oportunidad de seguir haciendo industria audiovisual y también explorar nuevas facetas de los chicos, como en la actuación o la animación. Esperan pronto tener una nueva temporada con otros creadores de contenido.

