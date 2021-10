Helian Evans: Cuando las redes impulsan tu carrera musical

La última vez que hizo gira de medios en Ecuador para dar a conocer su música fue en el 2018. Tres años después, y gracias a las redes sociales, tiene una gran plataforma para visibilizar sus proyectos luego de vivir en Colombia y México. Así es como Helian Evans ha hecho un recorrido por las capitales del entretenimiento latino para ir abriéndose espacio entre las figuras que Internet populariza.

El cantante e influencer ibarreño conversó con EXPRESIONES sobre cuánto ha cambiado su carrera desde que encontró en TikTok la catapulta a toda América Latina. Con más de tres millones de seguidores y una audiencia enfocada en cada paso que da, hoy tiene cada vez más claro que lo musical es su camino.

Fue parte de varios Club Media Fest (convenciones con influencers internacionales) y visitó varios países. ¿Las redes sociales han impulsado su carrera exponencialmente haciéndolo más influencer que cantante?

Son ambas cosas. Todo se dio desde la pandemia. Entre 2019 y 2020 dejé de sacar música y me dediqué a crear contenido. Aparte, comencé a vivir con amigos que son creadores de contenido, tiktokers más que nada. Entonces gente me comenzó a conocer de ahí en adelante. Tenía 100 mil seguidores (en Instagram) y ahora tengo más de 700 mil. Ese nuevo número de personas me conocen como creador. Pero este año volví a concentrarme en la música y en educar a mi público para que sepa que también soy cantante.

¿Por qué decide mudarse a México?

En 2019 tuve shows en Argentina y en México y me fue muy bien. Y ahí nació mi curiosidad de qué pasaría si me mudo. Conocí a mucha gente del medio, a influencers. Estuve en los premios MTV MIAW y un par de semanas después en la alfombra naranja de los Kids Choice Awards. Entonces allá son mucho más extensas las posibilidades de tener una chance.

¿Todo esto sin mánager? ¿Cómo logra estos contactos?

Siempre he sido bueno para hacer amigos. Estas personas me ayudaron a estar en estos premios, también en los Eliot Awards, campañas para marcas. Caerle bien a la gente siempre trae algo bueno y también el no esperar algo a cambio. Presentar una amistad sincera siempre trae resultados a largo plazo.

¿Y su papá qué le dijo al revelarle que dejaba Quito, en donde ya vivía por algún tiempo?

Desde pequeño me ha apoyado bastante. Desde los 17 años dejé mi semestre de la universidad y me fui a Quito a vivir. Ahora en México también. Es una cultura nueva, estás solo, y los primeros meses después de la pandemia fueron difíciles, no había shows. Solventaba mis gastos con campañas para marcas, pero él me ayudó en algunos meses complicados. Por suerte, las oportunidades han salido. Yo dejé la capital en agosto del año pasado y apenas abrieron las fronteras viajé.

¿En Ecuador el conjunto de los influenciadores es muy pequeño?

Sí, lo es. Allá la gente también es muy abierta. Por ejemplo, yo tenía como 200 mil seguidores en TikTok y ellos ya tenían millones, pero no tenían reparo en grabar conmigo, en etiquetarme, en hacer historias. Esto me pareció muy ‘cool’.

¿Cuál es su grupo de amigos en el país?

En la cuarentena hice junto a unos amigos un ‘team’ de redes sociales llamado Piso Cinco. Fue de los primeros en el país. Estaban Kevlex, Alex Ortiz, Axel Izrael y Dennis Montayo. Todos muy conocidos en la Sierra. Ecuador tiene también muy definida esta división. Somos muy diferentes, no entendemos muchas de nuestras palabras y nuestro humor es diferente. El grupo ahora no está activo. Yo tuve un problema con Kevlex y no tenemos ya contacto. Pero a mis otros compañeros sí los he visto ahora que estoy de regreso.

¿Quién fue el primer influenciador que le dio la mano en México?

Fue Kunno (@papi.kunno). Me cayó súper bien, nos invitó a una fiesta y ahí conocimos a más personas. Cada vez que lo critican y puedo defenderlo, lo hago. Yo lo conozco de otra forma y solo puedo estar agradecido.

“TikTok cambió todo en la música”

Ingresar musicalmente al mercado mexicano es una catapulta para el resto de países. ¿Cómo ha sido entrar a este medio?

Colaboré con un productor que se llama Pipe Cruz. No he conocido a tantos productores de allá porque mis canciones las grabo en México y las envío a mis amigos en Medellín. Acabo de sacar una versión acústica de Por ella, que canto junto a Vanne Amador, la hicimos en regional mexicano. Al tema le ha ido muy bien en TikTok. El trend era hacer el lipsync de la introducción.

¿TikTok cambió la forma de hacer música?

Totalmente. Cambió la forma de hacer y distribuir música. Yo siento que cuando comencé a hacer TikTok, la gente le tenía recelo. Varios artistas respondían mis historias como sorprendidos porque era influencer. Pero ahora los mismos artistas me preguntan que cuánto les cobro por hacer un video con su canción. Yo sí los ayudé.

¿Es más fácil ahora para ti?

Sí, se me hace más fácil. Porque subí el trend de mi canción y tiene 2,5 millones de videos usados. Esto también se refleja en YouTube (304 mil) y en Spotify (66 mil). Desde que empecé a sacar música este año todo ha sido orgánico. No he puesto pauta y eso se nota en todos los números, los likes y los comentarios coinciden. Recién este 15 de octubre, cuando lance mi nuevo tema, Mamá se fue, allí sí lo haré con todo. Usaré todo lo que he ahorrado para que sea un boom. El video ya está grabado.

¿De qué se trata la canción?

Todo empezó con un mensaje que me envió una chica que decía: “Mi mamá se fue, tengo la casa sola” (risas).

En una palabra

Kunno: Sinceridad.

Kevlex: Buenos recuerdos.

Domelipa: Buena amiga.

Busta Brothers: Talentosos.

Trend: Oportunidad.

Canción: Un mundo.

Red social: Conexión.

Mujer: Arte.

Tatuajes: Mis gustos.

Ibarra: Relax.

México: Trampolín.

Frases

"No sé ni como tomar a los números en mis redes sociales. Es tanto el alcance que puedes tener en TikTok que 20 millones puede ser poco, ya no es algo gigante”.

“Yo soy muy desprendido de los números y del dinero. A veces hay y otras no. Si ahora hago tratos que no me representan plata en algún futuro sí".