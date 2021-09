Ya son 10 años desde que Piso 21 irrumpió en la escena musical colombiana. Desde Medellín, la actual capital del reguetón, su carrera ha crecido de la mano junto a otras estrellas latinas como Maluma, J Balvin y Karol G. Aunque es con el primero con quien tienen una gran cercanía, colaborando juntos desde su primer disco.

En 2013 su carrera se internacionaliza por completo junto a Nicky Jam con la canción Suele suceder, y el resto ya solo son ascensos y récords.

En esta ocasión, con el estreno de su nuevo tema Nadie lo controla inician su nueva etapa musical, dejando atrás la era de El amor en los tiempos del perreo, su último álbum.

Con esta canción, que mezcla varios ritmos y pone a prueba su lado más urbano, queda claro que no le tienen miedo a la innovación. El tema lo trabajaron junto a los ‘hit makers’ Súbelo NEO, dúo de productores de Puerto Rico formado por Freddy Montalvo Jr. y José Cruz. Dim, El Profe, Pablo y Lorduy nos cuentan aquí más detalles del single.

Expreso Playlist: Shalom Mendieta quiere que le cuentes todo Leer más

Chicos, a lo largo de los años han tenido una gran evolución sonora y estética. ¿Qué añoran o qué ha cambiado desde sus inicios hasta hoy como banda?

L: Desde la primera vez que tomé un micrófono a los 11 años, yo supe que siempre haría esto. Fue una conexión instantánea. La música siempre ha estado aquí, aunque yo quería ser futbolista. El aliento que me dieron mis padres sirvió para hacer música, que es lo que me ha dado todo.

P: Contestando de forma más general, como grupo, recuerdo esas primeras cogidas de buses, de carros, e ir de ciudad en ciudad tocando puertas diciendo que estamos sonando en Medellín. Cantábamos en colegios, en radios, en donde saliera. Y teníamos sueños, pero no sé si teníamos tan claro cómo llegar. Pero todos nuestros esfuerzos dieron frutos. Viendo hacia atrás vemos un gran recorrido. La verdad, no añoro nada del pasado porque seguimos siendo muy amigos y no hemos perdido esa capacidad de lucha. Nos seguimos riendo de lo bueno y de lo malo. Con la bendición de poder hacer giras por muchos países y que nos escuchen, han cambiado algunas cosas de esos primeros años, como no tener un peso en el bolsillo, pero los sueños siguen intactos.

¿Tienen alguna sesión de fotos que les dé vergüenza cuando la ven?

Todos: (Risas) Casi todas las viejas.

E: Hay muchas fotos, pero lo bonito de esta carrera es la evolución y lo vemos también en la parte estética. Yo recuerdo que para una revista nos hicimos unas fotos en una bañera, todos mojados. ¡Ay, no!

P: También hay una vestidos de superhéroes para Halloween.

E: En ese tiempo usábamos corbatines y chalecos. Ya nada de eso lo haríamos de nuevo, pero es bonito recordar.

Jose, J Balvin canta fuerte y claro su nombre Leer más

Su último video para Nadie la controla es una gran fiesta. ¿Cómo fue la grabación?

D: Para nosotros el trabajo es un disfrute y así vivimos este video. La idea vino del director Charlie Nelson y nosotros nos dejamos llevar. Para qué decirte mentiras, ese día nos tomamos unos traguitos y la pasamos aún mejor. Estamos aquí disfrutando cada segundo y haciendo lo que amamos. Esto fue una verdadera fiesta.

¿Cuántas horas de grabación?

D: ¡Uy! Más de 12 horas. Todo un día de trabajo.

Dulce María se toma los charts de Brasil con funk carioca Leer más

Lo próximo

Nadie la controla no forma parte de El amor en los tiempos del perreo. ¿Viene nuevo álbum?

L: Sí, este es el abreboca para el próximo álbum. Aquí pueden escuchar claramente el cambio que tendremos sonoramente. Nadie la controla tiene mucho más reguetón, con un toque de merengue y hasta con un intro de balada. Entonces, Piso 21 siempre está proponiendo.

La modelo del videoclip es la atracción principal por sus movimientos. ¿Le aprendieron algún truco?

L: Ella es una gran bailarina. Necesitábamos a alguien muy profesional y Blanca la rompió.

Influencers: ¿Aliados o competencia?

Para su último videoclip, los colombianos invitaron a participar a los tiktokers Kunno y Domelipa. El primero también ha hecho música para sus más de 15 millones de seguidores. Por esa razón quisimos conocer qué opinan de las canciones que lanzan las personalidades famosas por Internet. Su respuesta fue tajante: “La música no es competencia”. Pablo se explaya sobre esta idea. “Aquí son bienvenidos todos y existen muchos casos. Está el influencer que siempre fue músico y encontró en las redes la posibilidad de mostrarla, o el que ya siendo famoso hace temas para su gente. En todo caso, es el público el que decide”.

Es así como Piso 21 se deja nutrir del talento de todos y sigue preparando más colaboraciones, que son sorpresa.

Sus primeras veces con el reguetón

Medellín es la actual capital del reguetón y hace 15 años el ritmo ya reinaba en todas las fiestas y se tomaba de a poco las radios y los charts. Los Piso 21 estaban saliendo de la adolescencia y varios de sus primeros romances fueron junto al erótico perreo. Aquí lo cuentan.

L: Yo me crie en un barrio de Medellín llamado Buenos Aires, y en los cerros algunas casas tenían parqueaderos y allí dentro los cerrábamos y hacíamos las fiestas. Todos bailábamos reguetón ahí. Habré tenido 12 o 13 años cuando fui la primera vez. En mi condominio lo escuchaba desde el balcón porque los vecinos lo ponían. Recuerdo que me tocaba buscar la emisora y escuchar los estrenos.

E: Mi primer encuentro con el género fue a principios del 2000. Pero antes de este ritmo como tal, estaba el reggae panameño. El Chombo y Cuentos de la Cripta fue lo primero que escuché. Yo he sido siempre muy roquero, pero fueron los bailes lo que más me llamó la atención. La sensualidad es lo que más me gusta. Yo no sé si pueda contar esas anécdotas, pero mi primer baile fue contra la pared y ella lo hacía todo (risas).