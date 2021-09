Ceci Juno se despide de Ecuador con música

No es una despedida triste la que está pasando Ceci Juno. Es más bien un recorrido previo antes de ir en busca de nuevos sueños. La artista guayaquileña se encuentra dando los últimos shows de su gira de despedida por Ecuador y casi que al culminar sus espectáculos tomará un avión con sus maletas y equipos para radicarse junto a su esposo, también músico, en Ciudad de México.

El país del norte es la capital de los cantautores en español y es allí donde su estilo tiene un nicho ganado y los contactos para expandirse por toda la región. Desde el 2017 ha posicionado su música en ese país compartiendo escenario con Armando Manzanero, Jorge Drexler, Erlend Øye, Monsieur Periné y Bomba Estéreo.

Por ahora solo le queda su última presentación en su tierra natal, que será mañana, en Cuenca. Así fue la charla con la artista, que ya tiene su guitarra empacada y su corazón con salsa Valentina.

Sofía Reyes: “Encuentro mucho el éxito desde lo que amo” Leer más

. Cortesía

¿Cuál es la razón principal para decir adiós? Para muchos esto es una sorpresa.

Sí, mucha gente lo ha sentido como que es una decisión nueva, pero en realidad la venimos planeando desde hace mucho tiempo. Solo que no había querido comunicarlo hasta estar totalmente lista. Este proceso ha sido un poco secreto, por así decirlo.

¿Estados Unidos, donde estudió, no era uno de sus planes?

En algún punto de mi carrera pensé que regresaría a Boston. Ese lugar ya era un poco familiar para mí, pero luego, en el camino, las cosas cambiaron un poco. En el 2019 tuve la oportunidad de irme de gira por México y Colombia. Y estos dos países se volvieron muy llamativos para mí. Comencé a considerarlos para desarrollar mi carrera porque soy una artista pop en español y ya viviendo acá comencé a despegarme de la idea de desarrollar mi carrera en Estados Unidos. Entonces tanto México como Colombia comenzaron a ser una base de mi carrera y fueron afilando estos sueños de impulsar mi carrera en otros lugares. Mi esposo, Sebastián Barniol, es mitad mexicano, también ha producido varios temas para artistas de allá. Juntos hemos venido conversando de esta transición desde hace unos tres años.

¿Considera esta cambio un reinicio en su carrera?

Con estos tiempos de COVID, sí. Ahora es totalmente distinto en las circunstancias en las que nos estamos yendo los artistas esta vez a México. Las dificultades de los aforos y las restricciones cambian por país y allá también se han visto muy afectados. Esto también ha demorado nuestros planes, pero por suerte casi se ha reactivado toda la situación en cuanto a conciertos.

¿Estas fechas en Ecuador son una despedida definitiva?

La denomino ‘gira de despedida’, pero solo como un hasta luego. No es que me voy para siempre, pero por ahora no tengo la menor idea de cuándo será mi próximo concierto en Ecuador. Si regreso más o menos pronto, será para pasar tiempo con mi familia, ver a mis amigos, solo por unos pocos días. Lo primero será habituarnos a nuestro nuevo lugar.

¿Para el lanzamiento del nuevo disco la tendremos en Guayaquil?

Yo pienso que no. El lanzamiento será desde allá, ya que ha quedado para los primeros meses del 2022. No está listo todavía, pero está muy avanzado.

Con familia y con amigos

Usted se suma a la lista de artistas ecuatorianos que en los últimos meses han migrado para México. ¿Se pusieron de acuerdo?

No, para nada. No hay confabulación (risas). Espero verlos a todos y reunirnos también. Sé que están allá Mauro Samaniego y Paola Navarrete.

Y el proceso de conocer gente nueva, ¿asusta o encanta?

Allá ya tengo mi círculo de amigos y músicos que también son cantautores, que ya conocemos Sebas y yo desde la universidad. Voy con la mentalidad muy abierta de rodearme de más gente y hacer más contactos y nutrirme de sus talentos.

¿Este es el inicio de la internacionalización de Ceci?

Pienso que sí. Vamos a ver.

Es muy cauta al hablar de esto…

Mmm… No sé si sea reservada, pero pienso que si los planes no están completamente materializados, no me gusta contarlos. Es hasta por un tema supersticioso.

Ficha

María Cecilia Jurado Noboa nació en Guayaquil el 12 de febrero de 1992.

Además de cantautora, es musicoterapeuta, graduada en el Berklee College of Music.

Tiene dos álbumes de estudio: Libre | Espacio (2017) y Fantasmas (2019).

Este 1 de octubre se publica el álbum Pasillo eterno, un trabajo que reúne a varios artistas para resaltar y rescatar este género ecuatoriano. Ella tiene dos canciones en este proyecto.

Su último sencillo es 24/7, disponible en todas las plataformas.