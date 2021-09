Sofía Reyes: “Encuentro mucho el éxito desde lo que amo”

A sus 25 años, la artista regiomontana ha podido saborear las mieles del éxito, pero esto no la despega de su realidad. Sofía Reyes estrenó el pasado fin de semana un nuevo sencillo junto a Becky G llamado Mal de amores. La canción tiene cumbia, urbano, pop... una mezcla de mucho sabor latino.

EXPRESIONES conversó en exclusiva con la estrella que cuenta con más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. Aquí nos habla de cómo vivió la experiencia de este lanzamiento que ya cuenta con video oficial.

¿Cómo celebra el momento en el que lanza una canción?

Siempre lo hago junto a mis amigos, la paso con ellos. El otro día fuimos a comer hamburguesas veganas con muchas papas. Nos metimos a la alberca (piscina) y comimos pastel. De todo un poco pero muy divertido. Tengo que confesar que es uno de los sencillos con los que me he sentido más nerviosa. La verdad, no sé la razón. Es como muy rara para mí la sensación de saber que una canción ya está afuera. Lo estoy disfrutando y estoy muy agradecida con Becky, a quien amo, respeto y admiro. Estoy feliz de que la gente ha conectado con la canción y eso no me ha dejado dormir, porque en las noches he visto todas sus reacciones. Eso me inspira.

¿Cómo vive los previos al estreno? ¿Son más de nervios o de alegría?

Ese día tuve una meditación en la mañana, con una intención muy bonita, de agradecimiento y de soltar. Una vez que la canción ya está afuera, muchas cosas dejan de estar en tus manos. Normalmente cuando lanzo una canción, me gusta estar en completa tranquilidad, frente a mi computadora, ver cómo se va moviendo y tener el espacio para compartir y publicar en mis redes. Pero en este caso era el cumpleaños de una amiga muy cercana y justo cuando debía estar haciendo esto que me gusta tanto estaba con ella. Estaba con mis amigos pero ansiosa. Yo quería ver cómo iba todo, entonces me sentía entre agradecida y agobiada.

En esta canción canta junto a Becky G. ¿Cómo se produce esta invitación?

Yo se la mandé de una. La escribí, a los tres días se la pasé y le dije que me encantaría que esté en el tema. Lo más lindo es que nuestra amistad ha crecido en este proceso de la grabación del tema y del video.

¿Ella puso algún verso?

El coro ya estaba, pero ella escribió junto a Elena Mangiamarchi, que es otra gran cantante y compositora latina. Es de nuestra edad, de esto que llamo la nueva ola. Les quedó impresionante.

El tema tiene frases de otras canciones famosas. ¿Se descartó algún título que le hubiera gustado que se incluyera?

Total. Es una canción en honor a todas estas cantantes y sus letras que nos han marcado para siempre. Seguramente quedaron algunas fuera, pero no recuerdo una en específico. Lo he hecho otras veces también, como en Idiota. Allí hablo mucho de La llorona, de Chavela Vargas. Trato de hacerlo casi siempre. Esta canción está muy inspirada en Selena, porque yo estaba viendo la serie y quería hacer algo de ese estilo. Creo que se nota.

En Mal de amores canta “toma pa’ que no llores”. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en esta situación?

¡Uy! Hace poquito. Te cuento que hace semana y media estaba pasando por algo, no sé si tan profundo como un mal de amor, pero sí estaba un poco triste por un tema con una persona con la que estaba - estoy saliendo. Y en ese momento, que a lo mejor por la distancia y tal no estaba yendo bien. Por eso agradezco mucho la compañía de mis amigas, me distraje totalmente y pude disfrutar de otra manera.

Y esto coincide con el tema de la canción, el sobrepasar estos ratos con las amistades…

Yo creo que también es importante permitirnos sentir todo. Cuando te duele el corazón o algo debes sentirlo y vivirlo. Cuando lo rechazas se prolonga el proceso, pero también es bonito no estar en casa solo llorando. Es importante estar con la gente que te quiere y te puedas distraer.

Piso 21: A ellos nadie los controla Leer más

Tener una carrera artística se siente como ir subiendo peldaños. ¿Cuándo se da cuenta de que está en uno nuevo?

Es un poco relativo. Es una muy buena pregunta. Lo voy a intentar explicar. Por ejemplo, lo he sentido con canciones que a lo mejor me gustan mucho, pero no son mis favoritas. Sin embargo, llega a números muy, muy grandes. Por el otro lado, tengo otras que me fascinan y son más personales, pero no tienen tantos números. Pero lo mío no es conectar ambas cosas. Lo que importa es la honestidad y disfrutar absolutamente, pese a cuántos llega. Ha resonado conmigo el amar lo que hago. Encuentro mucho el éxito desde ahí.

Entonces no le martiriza llegar a ciertos millones…

Yo he pensado mucho en esta situación. Me daría mucho miedo que tenga una canción que alcance mucho éxito pero que no me guste o que no me represente como artista. Peor aún, que la gente me recuerde por ello y que toda la vida tenga que estar con ese tema. Espero nunca vivir algo así. Es muy relativo. No hay placer más bonito que estar orgullosa de lo que haces. Al final del día nunca sabes con cuánta gente puedes conectar.

Un peldaño más arriba

Diane Warren es una de las personalidades más importantes de la música a nivel global. Ella es la autora de temas tan famosos como Because you loved me, de Celine Dion, o If I could turn back time, de Cher. Este mes dio a conocer un álbum en el que reúne a grandes artistas, algunos amigos, otros los descubrió para el proyecto. Este trabajo, llamado The cave sessions, Vol. 1, tiene presente a varios latinos como Luis Fonsi, Reik y Lauren Jáuregui en la producción.

Warren, cuyo tema Yo sí, de Laura Pausini, fue nominado al Óscar en 2020, explicó que ella llegó a la conclusión de que actualmente “hay muchísimos mejores cantantes de la música en español que en inglés”. Sofía Reyes también forma parte y nos cuenta su experiencia.

“No sé bien cómo surgió, pero fue una idea de mi mánager (Charlie Guerrero). Él comenzó a frecuentarse mucho con Diane y se dio la oportunidad. Ella quería hacer esta canción con un vibe más latino. La grabé yo toda de entrada y ya lista me dicen que iba a estar Rita Ora, con quien ya estuve en R.I.P., y luego también dijeron que Reik. Fue muy interesante. Sé que esta relación con Diane va para largo, me ha mandado más canciones y yo también a ella. La respeto mucho. Es muy bonito estar en su disco tan importante. Allí están Celine Dion, Mariah Carey, John Legend. ¡Es un sueño para mí! Yo tengo el disco físico y ver todos los nombres con los artistas que colaboran y yo estar ahí es algo bien cañón. Creo que no lo he procesado todavía. Estoy feliz”.