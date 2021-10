De Alejandro Sanz se podría decir de todo, menos que no ha vivido deprisa. Y aunque han pasado 30 años desde que inició esta carrera, su ajetreada vida artística se siente como varias vidas juntas y hoy está en la cúspide de la misma.

El pasado fin de semana, el madrileño estuvo en Estados Unidos en un evento especial que lo consagra como una estrella de talla mundial. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles.

Pero al músico no solo le basta el reconocimiento. También quiere apapachar a sus fans. Por eso, la tarde de ayer dio a conocer un nuevo sencillo, que se siente como la apertura de una nueva etapa.

Helian Evans: Cuando las redes impulsan tu carrera musical Leer más

El tema se llama Bio, una trova, un poema realmente personal, con la que Alejandro se desnuda y narra detalladamente su recorrido vital y musical. Una canción que resume sus 30 años de carrera y que la describe como “un pedacito de cielo”.

En Twitter, Sanz se ha inspirado y ha mostrado en mensajes cortos ciertas partes de la canción como dedicatoria a sus 19 millones de seguidores. “Y ese soy yo, resumiendo. No intento engañar a nadie sino escribir mi canción”.

Soñé con la música, con escenarios, pero jamás con tener una estrella en Hollywood. Por eso es tan bello e inolvidable este momento. Resultado de todo el cariño acumulado por vosotrxs a lo largo de mi vida. Gracias por estar siempre, y no fallar 🙏#WalkOfFame @WalkofFameStar pic.twitter.com/gznbAhI7j5 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) October 1, 2021

Esto costó su estrella de la fama

La estrella española tuvo el homenaje el pasado 1 de octubre. Ahora, su nombre se encuentra grabado para la posteridad junto al de otros grandes como John Lennon, Paul McCartney y Roy Orbison.Pero este hecho tiene un precio y fue revelado por los medios internacionales. En el caso de Sanz, todavía se desconoce si ha sido él, su discográfica o alguna asociación quien dispuso los 40.000 dólares para que su nombre acabe junto al de otras 2.702 celebridades de talla mundial.

“Recibir una estrella es el resultado de todo el cariño acumulado por todos vosotros a lo largo de mi carrera y de mi vida. Gracias por estar siempre, por no fallar. Y gracias a la vida, que no deja de sorprenderme. Nos vemos en los escenarios. Los quiero”, fueron las palabras del cantante. Que a la final, son estas muestras de cariño lo que sobresale ante cualquier costo.

Las 5 canciones emblemáticas

Pisando fuerte

Canción incluida en su primer álbum Viviendo deprisa. Este trabajo le catapultó al éxito, a pesar de que al principio nadie confiaba en él debido a que sus letras no encajaban con la juventud de esa época.

Expreso Playlist: Luna Cantora y su profunda historia de amor Leer más

Corazón partío

Su cuarto disco, publicado en 1997 bajo el nombre de Más, le dio un vuelco radical a su carrera. Se mantuvo en las listas mundiales durante más de 70 semanas y probablemente sea una de las canciones más universales escritas en nuestro idioma.

La música no se toca

Aquí le quiso rendir homenaje a su gran musa, la música. El tema vio la luz en 2012 y forma parte del disco con el mismo nombre.zx No me comparesEl tema es una declaración de Alejandro Sanz a una ex. El cantante expresa en él el disgusto que siente al ver cómo ella está con una nueva persona, a quien ama y con la cual le compara. Sin embargo, el protagonista de la canción todavía no ha podido olvidar a aquella mujer.

Mi persona favorita

Esta colaboración con Camila Cabello es una canción que ha acercado a Sanz a un público más joven y con el que ha podido tener un nuevo himno romántico casi en cada década de trabajo. Fue publicado en 2019.