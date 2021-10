Hoy por hoy, Danna Paola es la cantante pop más destacada de la música en español. La mexicana ha crecido en esta industria teniendo una carrera de 22 años con solo 26 de edad. Por ello, se sabe todo el teje y maneje de la fama. En esta entrevista con EXPRESIONES, desde su casa en Ciudad de México, definió su actual estado emocional, el que describe como “su nueva era”.

En esta ocasión pudimos celebrar con ella su primera nominación al Latin Grammy en la categoría álbum vocal pop contemporáneo por el disco K.O, publicado en enero de este año. Además de la presentación de su tercer single A un beso. En noviembre también tendrá una nueva canción con dos artistas venezolanos.

¡Felicidades por esta nominación de K.O a los Grammy!

¡Gracias! Estoy súper agradecida, con mucho orgullo. Me siento honrada de ser escogida por la Academia y estar al lado de grandes artistas en estas nominaciones. Estar nominada es una de mis metas de vida y un sueño hecho realidad. Lo más emocionante es que viene de un álbum que tuvo muchísimo trabajo, con muchas personas involucradas que le pusieron su dedicación y talento. Es para mí un abrazo y una bendición gigante para mi carrera. ¡Vamos por ese Grammy!

¿Cómo se entera de las buenas noticias?

Yo estaba muy pendiente de las nominaciones semanas atrás, de que llegara el 28 de septiembre. Soy súper distraída y por eso no me percaté el día que eran, perdí la noción del tiempo. La noche anterior me desvelé y me desperté súper tarde.. ¡y terminé enterándome de todo por WhatsApp! Vi muchas llamadas, mensajes felicitándome y fue muy fuerte. Fue lo primero que vi al despertarme, entonces lloré, reí. Le hablé a mis padres, a mi hermana, a las personas que colaboraron en el disco, fue emocionante.

Esta nueva etapa la ha descrito como ‘la nueva tú’. ¿En qué consiste esta reinvención?

Es parte de esta nueva forma de ver la vida inspirada por lo que vivimos por esta pandemia. 2020 fue un año súper importante para mí, aprendí mucho más de lo que lo hice en los últimos cinco años de mi vida. Creo que ha sido brutal el cambio interno que he tenido y eso se refleja mucho en mi proyecto musical. Quería justamente plasmarlo en esto. Mía fue la primera canción que escribí después de que salió K.O, estaba en un bloqueo mental y creativo porque no sabía de qué escribir. Fue súper lindo cuando escribí esta frase de ‘Welcome to the new me’ (Bienvenida a mi nueva yo), me siento una persona diferente, evolucioné y he pasado por muchos cambios fuertes y difíciles. Por eso viene esta frase, es lo más representativo para mi persona y para mi reinvención como artista y lo que estoy preparando para el nuevo álbum.

Hay algo particular que ocurre con sus canciones, parece que nos permite conocer a fondo su vida. Y eso ocurre con A un beso, ya que nos deja ver que está muy enamorada...

Lo más bonito de mi música es que no tengo que hacer chismes de mi vida y decirlo en entrevistas. Mis experiencias son la forma en la que saco inspiración para mi música. Un corazón roto me hizo escribir mi primera canción, que fue Dos extraños. Y sí, para mí hacer canciones es como hacer un diario. Todo esto poniéndolo en un concepto que se convierte en un disco. Es la mejor manera que tengo para expresarme. Para mí es súper bonito poder compartir algo tan honesto con música y no en una entrevista.

Entonces la música es su mejor declaración…

Pues sí. No tengo que darle explicaciones a nadie. Mi vida la tengo para mí. Ya la tengo toda expuesta al ojo público y realmente para mí las cosas que son honestas tiene que quedarse acá (se señala el corazón). Lo que me pasa no debería quedar en la opinión de nadie, pero en las redes sociales todos lo hacen con lo que me pasa, así que algo tan mío como mi familia, mis relaciones, mis amigos cercanos son lo que debe quedar para mí.

Su club de fans en Ecuador ha hecho varias campañas que se ven en las calles, con posters por la ciudad mostrando sus estrenos. ¿Cómo explica esta conexión que tiene con ellos?

Creo que el fandom es el reflejo del artista. Yo comparto lo más honesto de mí por medio de mi música, de ser yo misma. Y no solo pasa esto en Ecuador, a quienes les agradezco un montón y muero por ir a conocerlos. Ellos son el motor de todo lo que hago. A ellos les digo que siempre estoy al pendiente de la reacción de cada uno, sobre lo que hago, mis logros. Yo no estaría aquí sin ellos. Es una relación como de familia y es algo que nos acercamos.

¿Cómo se maneja con ellos en redes?

Y aunque mi manera de usar las redes sociales ha dejado de ser tan constante, porque para mí son muy tóxicas y a nivel creativo no me gusta que interfieran con mi creatividad. A veces me reclaman que no salgo mucho, pero tengo muchas cosas que hacer ahora en mi vida y es mi forma de prepararme para ello. Si no les comparto todo lo que hago es porque estoy viviendo mi vida, ahora que aprendí sobre el balance. Ellos tienen que saber que son maravillosos para mí y su apoyo incondicional es lo que más valoro.

Siendo inspiración para la moda

Su Instagram se ha convertido también en una vitrina de moda digital. Ella es imagen de grandes marcas.

En lo que respecta a su vida y estilo, usa las prendas de Puma para la que hace varias campañas anuales. Mientras que en sus últimas publicaciones ha mostrado cómo Fendi le ha confiado la difusión de sus nuevos bolsos #FendiPeekabook. La icónica bolsa tiene un valor superior a los $ 3 mil en el mercado. Además es el rostro de la marca de maquillaje Pandora. Ella sabe moverse perfectamente entre el street style y las grandes firmas.