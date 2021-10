Cuarteto de nos: Poca fiesta aunque canten lo contrario

En el 2020 las personas se vieron más cerca que nunca con las bondades y deficiencias del ser humano. Todo fue contraste. La solidaridad más pura y la avaricia latente. El amor y también el dolor por la pérdida. La falta de ciertas cosas elementales en momentos de crisis agravaron algunos problemas, los cuales se reflejaron a nivel mundial. Esto inspiró la nueva canción del grupo uruguayo Cuarteto de nos, Fiesta en lo del Dr. Hermes, un evento del que se desconocen los invitados pero que todos podrán reconocer ciertas actitudes. “La posibilidad de llegar a la cima que te hace bienvenido, te deja participar del botín, ser parte de la máquina de los favores y beneficios. Hay que negociar para subir: nada de esperar paciente y honestamente el turno para ascender. Afuera quedan todos los demás”, dice parte del comunicado oficial.

EXPRESIONES conversó con su vocalista y compositor, Roberto Musso, desde su casa en Montevideo, desde el cual desmenuzamos el concepto de esta crítica cultural y social.

Con esta canción los roqueros abren paso a una nueva etapa musical, con un disco completamente hecho en cuarentena. Poco a poco irán sacando singles.

En esta ocasión Cuarteto llega más satírico que antes. Las clases sociales, la élite y los privilegios se reúnen en una fiesta para burlarse de los que no pertenecen y a eso le hacen mofa.

Sí, de esto va. Fue todo un desafío saber de dónde agarrar un nuevo tema dentro de lo que vivimos como humanidad. Estando en Montevideo se multiplicó todo el tiempo para poder componer pero todo lo que venía de afuera era antimotivador. Busqué el hablar de cosas que ya estaban ocurriendo entre nosotros pero que la pandemia hizo foco. Casi lo aumentó. No me gusta ser muy explícito en mis letras, ni que haya ni buenos ni malos, pero me interesó esto al que llamo ‘los entretelones de poder’ pero desde los dos bandos. Y que al final terminara con dos himnos de cada uno.

Entonces cada persona podría sentirse identificada de distinta forma con la canción…

Tal cual. Es que ser élite podría ser intercambiable. En un pedazo de la canción alguien le dice ‘lo que ustedes quieren es entrar a la fiesta para llevarse un pedazo de la torta’. Me parece que hay un montón de estos casos.

¿Fiesta en lo del Dr. Hermes podría servir como soundtrack en la serie El juego del calamar?

¡Sería un orgullo! (risas) Te soy sincero, hace poco la vi con mi esposa y mi hija de 10 años. Fue todo un suceso en su colegio. Realmente está muy bien la serie. Ojalá nos llamen de Corea del Sur para ponerla.

Cuando llegó al pandemia tenían una gira programada por Sudamérica. ¿La podrán retomar?

Justo ahora va a ser nuestra primera tocada con público presencial desde marzo de 2020 en el Vive Latino de México (29, 30 y 31 de octubre en el Antel Arena de Montevideo). Con los Cuarteto decíamos que desde los 16 años que estamos juntos nunca nos habíamos quedado sin tocar tanto tiempo, y eso lo dijimos desde el primer mes que estuvimos en cuarentena. ¡Qué sensación tan extraña! Acá los casos han bajado muchísimo, la vacunación ha sido alta y hay una apertura muy buena. La gente ha devorado las entradas y ya tenemos tres fechas.

¿Qué les costó más de volver a reactivarse?

Estábamos bromeando que lo que necesitábamos para nosotros es un entrenador personal más que ensayos (risas). ¡A esta edad ya nada es fácil! Necesitamos el aplauso y la interacción que tiene el público con cada canción.

Un clip con muchas interpretaciones

“A mí no me gusta que el clip cuente solo una historia de la canción, me gustan las diferentes interpretaciones. Y aquí nunca aparece la fiesta ni el doctor Hermes. Pero sí una reunión claustrofóbica que los que están afuera ven desde una pantalla”, cuenta Roberto sobre la pieza visual dirigida por Cali Ameglio. La banda se involucró en el guion y la dirección de arte. El video ya está en plataformas y suma más de 833 mil visualizaciones.

Un visitante en su proyecto

Eduardo José Cabra, más conocido como Visitante en el mundo musical, es el productor de Fiesta en lo del Dr. Hermes. El músico conocido por su paso en el grupo Calle 13, ya colaboró con ellos en el álbum Jueves (2019) en la canción Marioneta. Ahora repite su participación. Para Roberto, la incursión de productores que vengan de otros géneros les da la diversidad que buscan. “En nuestro disco pasado usamos bases de reguetón porque ayudaba con la temática de viralidad que estábamos usando. Todo es buen recurso”.