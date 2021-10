Luego de casi tres años de su última ruptura amorosa, el cantante cuencano Javier Neira presenta Despedida, una canción con la que muestra la forma en la que olvidó la tristeza y a esa persona que le rompió el corazón.

Toda ruptura duele y el artista de 26 años así lo expone en el tema que recién puso en plataformas. “Todo el mundo ha vivido una decepción amorosa y por eso quería hacer un himno para el despecho. Es mi forma de decir ¡Me cansé! Ya no te extraño”, enfatizó.

Erik Rubín: “Los retos nuevos te llenan de energía” Leer más

Despedida es la segunda canción que saca en este período al que se denomina ‘nueva normalidad’, por lo que aclara que para él no hubo una pausa, porque siempre se mantuvo creando e intentando hacer música para sentirse vivo. “La primera que saqué fue junto a Daniel Páez, se llama Dime, otro tema cortavenas. No sé quién me hizo tanto daño”, bromea. Aunque la prensa del corazón no olvida que tuvo una larga relación con la presentadora y reina de belleza morlaca María Elisa Padilla.

Javier cuenta que cuando abrieron las fronteras pudo cumplir un sueño que tenía en mente, viajar a Estados Unidos para comenzar a hacer nuevos contactos, grabar canciones y tantear la posibilidad de hacer base allí para impulsar su carrera. Pero lo principal fue la producción y grabación de sus nuevos sencillos, del que nace Despedida. Estuve en Miami y Nueva York por 6 meses. “Tengo seis canciones casi listas. Fue un viaje para inspirarme y trabajar.

Manuel Medrano y su definición de eternidad Leer más

Además es importante para mí porque me permite seguir continuando luego de un año sin presentaciones. Los artistas somos los más golpeados por la pandemia. El artista ecuatoriano vive de las presentaciones y sin estas es muy difícil la situación”.

Javier siente que comenzar a hacer contactos en el extranjero marca un antes y un después en su carrera, ya que se siente mucho más enfocado y seguro de la música que quiere hacer. Ir por el primer Grammy para un artista ecuatoriano sigue siendo su sueño.

Nueva York como parte de su videoclip

Esta es la primera experiencia que tiene Neira grabando en el extranjero, todos sus videos los había hecho en el país porque confía en el talento local, expresó. “Nuestras ciudades y paísajes son dignos de mostrarse, pero ya que se nos dio la oportunidad lo aprovechamos”. Despedida se filmó por las calles de Nueva York, con un equipo de ecuatorianos residentes allá. Al cantante le entusiasma la idea de haber podido filmar en la misma locación en donde se filmó la escena de The Joker en las escaleras del barrio El Bronx.

Tatuados en conjunto

Javier es muy familiar y apegado a los suyos. Para el despecho, lo mejor es el amor, por eso se mantiene cercano a su familia. Son solo 4 miembros y ellos son su refugio. “Hace poco nos tatuamos los 4 la palabra familia, por eso”, cuenta orgulloso. De este proceso de olvidar también nos revela otras cositas. “Cuando estás triste te pegas un par de copitas, cosa que yo no recomiendo, pero así pasa. Pero esa despedida completa solo viene de ti. Yo no recuerdo mi última chuma, no soy de tomar mucho. Quizá hace dos semanas estuve happy”. En cuanto a otra oportunidad en el amor, asegura que está soltero... “por ahora”.

Alec Baldwin y el accidente que mancha su carrera Leer más