La carrera de Erik Rubín es difícil de resumir en pocas palabras. Es cantante, productor, actor e instrumentista. A los 13 años, México y el resto de América Latina comenzaron a conocer su talento y ahora, a los 50, estas ganas y pasión por su trabajo no se han perdido. La clave está en encontrar nuevos rincones para dejar libre la creatividad.

Recientemente presentó Dron, una canción con la que le abre paso a su nuevo trabajo discográfico, del que aún no se define la fecha de estreno. Desde su casa en Ciudad de México, le contó a EXPRESIONES los detalles de todos sus proyectos.

¿Cómo llega a esta letra, sobre una historia de amor como con un toque de ciencia ficción?

Es una ‘chamba’ junto a Miguel Luna y Mauro Muñoz, que son grandes amigos y compositores. Es un tema coloquial, que aborda una historia de amor desde un lado fantástico, algo voyeurista. Es una canción con la que nos descosimos los tres.

Dron suena muy actual. ¿Hace cuánto la escribió?

Es un tema que llevo trabajando más de cuatro años. Como no tenía prisa de sacarlo, trabajaba una parte y lo volvía a dejar descansar. En cada oportunidad le cambiaba algo, el bombo, el sonido del bajo, le quité unos versos, le agregue coros, luego lo mezclé y lo terminé masterizando. Son mis pininos mezclando, así que debí haber hecho más de veinte versiones. Es una de las buenas cosas que dejó la pandemia. Pude explorar e imaginar. Es una meta alcanzada porque siempre vi a los ingenieros como gurús y ahora yo me estoy dando la oportunidad.

¿Entonces fue un proceso unitario?

La verdad es que el tema ya lo había mandado a masterizar a Nueva York. Pero luego encontré unos ‘delayed’ nuevos que quise probar en la mezcla y lo que ya había invertido no me sirvió. Y nada, me decidí por lo que comencé a practicar. Me gustó lo que hice con el mastering y la mezcla. No es fácil, porque siempre hay dudas.

Es uno de sus ‘hijos’ pandémicos. Me da la sensación de que hay más…

Sí, también hice una canción nueva junto con Mía (Rubín) que se llama Diablo y que va a salir el próximo año. Hicimos Shake it, el reciente sencillo de la banda LemonGrass en la que también participa Mía, y un par de temas para ellos solos. Fue muy productiva esta pandemia, y como tenemos la posibilidad de tener el estudio en casa, pues hay que sacarle el jugo.

¿Cómo hace la separación de lo laboral y familiar, teniendo todo casi en el mismo lugar?

La verdad es que yo subo, como y me bajo a trabajar. No mezclo las cosas. Ahora que estoy conversando contigo, estoy en el estudio, que también es una oficina. Este espacio es grande. Es una productora con estudio de grabación y mi despacho. Entonces es donde más tiempo paso. Algunas veces bajan mis hijas también para hacer sus grabaciones. La parte familiar sí es en la casa. No hay de otra.

Ahora que ha ganado experiencia en la masterización, ¿se siente preparado para hacerlo con otros artistas?

No es que ahora me vaya a convertir en ingeniero comercialmente, pero sí hay ciertas cosas en las que tienes tan claro lo que quieres, que ya no necesitas a un tercero y para esos proyectos sí seguiré haciéndolo yo, sobre todo para mis cosas. Igual todavía me toma mucho tiempo hacerlo (risas).

Lo importante es aprender…

¡Sí, caray! Hacer esto te nutre. Los retos nuevos te llenan de energía y de vida. Estaba como niño chiquito mostrándoles a mis amigos mis mezclas. Creo que es importante encontrar estas nuevas cosas que nos hagan crecer y felices.

No deja la actuación

“Sería increíble salir de gira internacional con esta obra”, suelta Erik al instante de consultarle sobre cómo han retomado las presentaciones de Jesucristo Superestrella. “Es una de las inquietudes que tenemos entre todos los que componemos el elenco. Pensamos en llevarla a Estados Unidos primero, pero en las cláusulas no nos permiten tener la gira por el país si la compañía de allá está girando. Por eso también hay posibilidades de llevarla para nuestros hermanos de Latinoamérica”. En la famosa pieza teatral, él interpreta a Judas. Actúa junto a Kalimba, Beto Cuevas, Yahir, Enrique Guzmán y María León.

En pocas palabras

¿Qué aplicación odia? No la odio, pero me alejé de Twitter. No veo Facebook tampoco.

¿Qué aplicación usa mucho? Instagram.

¿A qué se rehúsa tecnológicamente? Hace unos años me resistía al e-mail, pero tuve que sumarme. Desde ahí aprendí que no hay forma de hacerlo, luego te quedas atrás. Ya le entré al TikTok, pero no me he clavado.

¿Qué aplicación recomienda? Comando on demand, me saca del apuro para hacer ejercicio cuando estoy de gira.