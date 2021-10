Ecuador se prepara nuevamente para que, desde el 30 de este mes, se pueda disfrutar de espectáculos masivos musicales. Como ya se conoce, la industria del entretenimiento fue de las más afectadas, de las primeras en parar sus actividades durante la etapa más alta de la pandemia y, paradójicamente, fue de las últimas en reactivarse.

Aunque en muchos países, ya desde hace algún tiempo se pueden organizar eventos de este tipo, la reducción de aforo y las estrictas medidas de seguridad siguen siendo imprescindibles para cuidar al público.

Además de beneficiar al sector, también se muestran muy contentos los músicos y agrupaciones nacionales e internacionales que han estado quietos desde hace más de un año. Los conciertos son un intercambio de energía y emociones entre artistas y espectadores y, a esas personas que les hacían falta, solo les podemos decir que se alisten, que el 2022 se muestra muy prometedor.

El contexto

El 18 de octubre, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional autorizó que se realicen conciertos y otros eventos culturales masivos a partir del 30 de este mes con un aforo máximo del 60 % en los escenarios donde se lleven a cabo los espectáculos.

Emilio Mejía Cortesía

“Con la buena conducta de la gente, esto irá poco a poco avanzando”

Después de 19 meses de para, poder trabajar y organizar eventos nos motiva muchísimo. Entendemos que hay muchas restricciones a tomar en cuenta, pero sabemos que el gremio del entretenimiento y la cultura en Ecuador está preparado para superar estos retos y retomar nuestras actividades de forma organizada para que la gente pueda disfrutar en un ambiente seguro los espectáculos. Para el movimiento económico que generamos en el país, ha sido una pérdida muy grande estar ausentes.

Recordemos que no solo mueven plazas de trabajo directas, sino también indirectas como lo son el turismo, las ventas y el transporte. Creemos que para empezar, el 60 % de aforo es bueno, pero queremos llegar poco a poco a un 80 y 90 por ciento, que es cuando realmente los empresarios se van a ver tentados en realizar producciones”.

Emilio Mejía, productor técnico de conciertos de Stage Producción Técnica

Amir Abedrabbo Cortesía

“Estamos armando más de cinco conciertos para el 2022”

“Es un nuevo comienzo. Durante la pandemia comprobamos que los conciertos vía streaming no funcionan porque no logran transmitir las mismas emociones a las personas y, al final, la gente va a un concierto para eso, para reír, llorar, bailar, que son emociones que no las sentían desde un sillón en sus casas. Estoy seguro de que la vuelta de los conciertos viene con mucha fuerza porque la gente ha extrañado mucho esta forma de entretenimiento. El último que hicimos fue el de Yatra a finales de 2019 y teníamos un 2020 lleno de presentaciones que no se pudieron dar, pero lo más probable es que logremos retomar algunos en el 2022. Nos hace muy felices volver a encontrarnos con el público. Creo que el porcentaje del aforo (60 %) pudo haber sido un poco más alto, pero entiendo que las autoridades quieren ser muy cautas. Como va nuestro país a nivel de vacunación, pudimos haber sido más ambiciosos”.

Amir Abedrabbo, empresario y propietario de Output Shows

Miguel Villacreses. Cortesía

“Es precipitado pensar que habrá mucho movimiento”

“Es una noticia que llegó un poco tarde a mi parecer. Los países que se reactivaron antes e iniciaron aforos al 60 % tuvieron la suerte de que los artistas también querían volver a los escenarios y muchos tomaban en cuenta el tema de la COVID para poner el hombro y bajar costos y logística. Sin embargo, a estas alturas, cuando ya el resto del mundo lleva meses haciendo shows, los artistas vuelven a tener un costo oficial incluso. Creo que será casi imposible pensar en hacer espectáculos de alta gama hasta el 2022. Como la mayoría de mis eventos siempre han sido fuera del país, hace ya varios meses que he podido moverme. Siempre me preocupó la forma en la que se vio afectada la industria del entretenimiento, más que nada cuando se veía que se hacían manifestaciones, mítines políticos, los centros comerciales abiertos... y esto fue lo último en reactivarse. Mi consejo para la industria local este 2022 es que exploren, mejoren sus shows. No tiene que ser imprescindible contratar un artista internacional cuando desbordamos de talento nacional oculto tras los bastidores de Instagram”.

Miguel Villacreses, promotor artístico