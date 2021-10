El juego del calamar: La humanidad al límite

Preguntas cotidianas tales como: ¿podré pagar la renta el próximo mes?, ¿tendrán mis hijos comida?, ¿cenar con mi pareja será posible?, entre otras más inundan la cabeza de las personas que viven al día en sus finanzas y que además, tienen que pagar deudas.

Son estas angustiantes interrogantes las que desnudan la naturaleza humana y están detrás del éxito de El juego del calamar, la serie coreana de Netflix que se ha convertido en la más vista de la plataforma en 90 países en el mundo.

Alejada del típico drama televisivo coreano, es una referencia a la situación actual que vive el país, en la que los protagonistas de esta ficción atraviesan por situaciones de violencia, desesperación y traición únicamente para conseguir dinero.

Squid Game S1 - BTS Noh Juhan | Netflix

Pero, ¿a qué se enfrentan? Cada uno de los personajes está viviendo una realidad muy distinta al del otro, pero todos se muestran vulnerables y necesitados en el ambiente económico, es por esto que aceptan ser parte de una serie de juegos macabros, en los que los jugadores se enfrentan entre sí y luchan literalmente contra la muerte.

Inspirados en unos típicos juegos de niños de Corea del Sur, los espectadores se sumergen en el drama y suspenso de esta historia que está compuesta por nueve capítulos. La temática principal de El juego del calamar se suma a otra producción coreana, en específico a la de la película Parásitos, que ofrece una dura crítica a la desigualdad socioeconómica que viven muchos ciudadanos de este país.

Uno de los mensajes más poderosos que deja la serie es el de preguntarse: ¿estaría dispuesto a irrumpir su propia paz interna y explorar otras dimensiones de la humanidad o inhumanidad natural del ser con el fin de conseguir un tipo de tranquilidad más superficial y tangible?

Squid Game S1 Noh Juhan | Netflix

Esto dijeron las redes sociales

En una encuesta realizada a través de Instagram, distintos usuarios entre 25 y 33 años contestaron algunas preguntas sobre el tema. La mayoría de estos, 21 en total, contra 17 han visto hasta el momento El juego del calamar completo. Sobre si esta refleja una parte de la sociedad actual, el sí fue el ganador. Por último, aunque muchos negaron ir más a profundidad, entre las respuestas más destacadas sobre si solo fue puro entretenimiento o les dejó algún tipo de mensaje o reflexión están: “Aunque dé miedo y creas que vas a morir en el intento, sigue jugándote la vida”, escribió Krystel Jara, mientras que Israel Maldonado sostuvo: “nunca pierdas la fe en la humanidad”. Y por último, Juan José Galvez compartió lo siguiente: “El hombre es capaz de hacer todo por dinero”. Y usted, ¿qué piensa?

HoYeon Jung Instagram

Una 'it girl' dentro del juego

HoYeon Jung es la actriz que da vida a uno de los personajes más queridos por los fans de la serie, el número 067, y se ha convertido en toda una sensación en Instagram por su estilo. Tras el ‘boom’, la fama de sus protagonistas está en ascenso, y ella es una de las favoritas. Es una debutante en la actuación y ha dado el salto a los 27 años, después de haber desarrollado una importante carrera como modelo. A los 19 años, se alzó con el premio de Korea´s Next Top Model, la versión coreana del famoso talent show capitaneado por Tyra Banks. En la reciente Semana de la moda de Milán, desfiló para Fendi y Max Mara. Le dejamos algunas de sus mejores fotografías para que la conozca y no le quite el ojo, seguramente esta será una de sus múltiples participaciones en proyectos actorales a nivel internacional.

Diana Vallejo Cortesía

La opinión experta

EXPRESIONES conversó con la politóloga y magíster en Antropología, Diana Vallejo, quien nos compartió su punto de vista sobre el tema central de esta serie y el furor que ha causado.

“Vivimos en un mundo en el que el sistema se sostiene de deudores, oprimidos y jerarquías, se está hablando de una realidad que existe, no sé si menos o más real, solo existe y la vemos todo el tiempo. No solo hay deudas pequeñas, como las que se tiene con familiares o amigos, sino que hemos visto gente que lo pierde todo por ellas. Tomando como ejemplo el caso de Wall Street en 2018, cuando hubo una crisis inmobiliaria, se dio porque los bancos irresponsablemente empezaron a dar préstamos e hipotecas a gente que no tenía. Esta es una realidad latente, las deudas ponen a la gente en un estado de total desesperación y es lo que la serie plasma súper bien, el cómo alguien está dispuesto a hacer todo para saldarlas, pero es también paradójico porque se está dispuesto a dejar su tranquilidad y paz con el fin de conseguir dinero”, resalta.

Además, al preguntarle el porqué cree que la gente se sienta identificada con la trama, considera que muy aparte del mensaje marco de cómo las injusticias sociales obligan a la gente a ponerse en situaciones extremas, la serie recurre al elemento ficción y eso es lo que al final engancha. “Creo que el éxito es justamente ese suspenso que le ponen, las estrategias que la gente usa para sobrevivir. El entretenimiento nos ha vendido tanto la idea de ser el mejor, de la competencia, y al final lo que hacemos es recaer en el mismo tema”, finaliza.