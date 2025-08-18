Directv: Agenda deportiva para el lunes 18 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 18 de agosto
Para este lunes 18 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 18
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 5 - Clausura
|Talleres de Córdoba
|vs.
|San Martín de San Juan
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 18
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 1
|Elche
|vs.
|Betis
|ESPN
|621
|1621
|lunes 18
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 1
|Audace Cerignola
|vs.
|Hellas Verona
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 18
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 1
|Spezia
|vs.
|Sampdoria
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 18
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 1
|Udinese
|vs.
|Carrarese
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 18
|✓
|14:15 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 1
|Torino
|vs.
|Modena
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 18
|✓
|14:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Final Masculina
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 18
|✓
|17:00 hs.
|TENIS
|WTA - Masters de Cincinnati
|Final Femenina
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 18
|✓
|17:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Houston Astros
|vs.
|Detroit Tigers
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 18
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Pretemporada
|Cincinnati Bengals
|vs.
|Washington Commanders
|ESPN 4
|NO
|1624
|lunes 18
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 18
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 18
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 18
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 18
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 18
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 18
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610