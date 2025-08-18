Expreso
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes
Directv: Agenda deportiva para el lunes 18 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 18 de agosto

Para este lunes 18 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 18 19:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 5 - Clausura Talleres de Córdoba vs. San Martín de San Juan TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 18 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 1 Elche vs. Betis ESPN 621 1621
lunes 18 11:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   1 Audace Cerignola vs. Hellas Verona DSPORTS 614 1614
lunes 18 11:30 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   1 Spezia vs. Sampdoria DSPORTS + 613 1613
lunes 18 13:45 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   1 Udinese vs. Carrarese DSPORTS 2 612 1612
lunes 18 14:15 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   1 Torino vs. Modena DSPORTS + 613 1613
lunes 18 14:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Final Masculina ESPN 2 622 1622
lunes 18 17:00 hs. TENIS WTA - Masters de   Cincinnati Final Femenina ESPN 2 622 1622
lunes 18 17:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Houston Astros vs. Detroit Tigers ESPN 3 623 1623
lunes 18 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Pretemporada Cincinnati Bengals vs. Washington Commanders ESPN 4 NO 1624
lunes 18 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 18 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 18 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 18 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 18 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 18 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 18 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
