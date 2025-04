Pedro Pascal defiende a la comunidad trans en Londres

Pedro Pascal ha expresado su rechazo hacia J.K. Rowling tras la celebración pública de la autora por un fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, el cual dictaminó que las mujeres trans no deben ser reconocidas como mujeres bajo la Ley de Igualdad.

El actor de The last of us, de 50 años, publicó su comentario en Instagram en respuesta a un video difundido por el activista Tariq Ra’ouf. En el clip se explica cómo Rowling habría financiado al grupo For Women Scotland, el cual presentó la demanda que resultó en la sentencia. El activista también hace un llamado al boicot a la franquicia Harry Potter.

Bajo esta publicación, Pedro Pascal escribe: “Basura horrible y asquerosa. Un comportamiento atroz de PERDEDORA”.

El actor ha mostrado su apoyo a la comunidad trans en diversas ocasiones. En 2021, su hermana Lux se declaró públicamente como mujer trans. Más recientemente, Pedro Pascal asistió al estreno de Thunderbolts en Londres vistiendo una camiseta blanca con el mensaje: “Protege a las muñecas”, expresión afectiva utilizada para referirse a las mujeres trans.

Hasta el momento, ni J.K. Rowling ni representantes de su equipo han respondido a los comentarios del actor. El debate en redes sociales continúa activo, con reacciones divididas entre los seguidores de ambas figuras públicas.

Pedro Pascal revela cómo The Last of Us transformó su vida para siempre

Pedro Pascal ha compartido cómo su participación en la serie The Last of Us marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal.

“Este trabajo definitivamente creó un nuevo capítulo en mi vida de una manera profunda”, expresó el actor chileno-estadounidense, quien interpreta a Joel Miller en la producción basada en el exitoso videojuego.

Pascal debutó en The Last of Us en enero de 2023. La historia sigue a Joel y Ellie, interpretada por Bella Ramsey, mientras enfrentan los desafíos de un mundo post-apocalíptico. Ellie es inmune a una infección mortal, lo que la convierte en una posible clave para el futuro de la humanidad.

Además de The Last of Us, Pascal ha sido parte del elenco de The Mandalorian, y recientemente protagonizó Gladiator II, lo que ha consolidado su presencia en grandes franquicias internacionales. En la serie de HBO, comparte pantalla con Gabriel Luna, Kaitlyn Dever e Isabela Merced.

