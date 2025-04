¿Quién es el hijo de los Cuatro Fantásticos? El nuevo tráiler tiene la respuesta

La mañana de este jueves 17 de abril los fanáticos de los cómics de Marvel tuvieron la gran noticia de conocer los detalles de la nueva historia de Los Cuatro Fantásticos. Fue Marvel Studios la que dispuso en todos los canales de redes sociales el primer tráiler de Fantastic Four: First Steps (Cuatro Fantásticos: Primeros pasos), cinta que marcará el ingreso oficial del equipo al Universo Cinematográfico de Marvel. El adelanto, que se proyectó previamente durante CinemaCon 2025, muestra por primera vez a Pedro Pascal como Reed Richards, a Vanessa Kirby como Susan Storm, a Joseph Quinn como Johnny Storm y a Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm.

¿De qué se trata el tráiler de Los Cuatro Fantásticos?

El avance confirma elementos centrales del universo de los Cuatro Fantásticos, incluyendo la elasticidad de Reed Richards y la aparición de Julia Garner como Silver Surfer, heraldo de Galactus. No obstante, la revelación que ha generado mayor discusión es la confirmación del embarazo de Susan Storm.

Frankin Richards Instagram

La escena en cuestión muestra a los personajes en una conversación íntima donde Reed y Sue hablan sobre su futuro como padres. Esta decisión narrativa sugiere que Marvel Studios no solo está introduciendo al equipo titular, sino también anticipando la llegada de un personaje clave en los cómics: Franklin Richards.

Joseph Quinn en Marvel: Lupita Nyong’o le aconseja sobre su nuevo rol Leer más

¿Quién es Franklin Richards, hijo de Los Cuatro Fantásticos?

En la continuidad de los cómics, Franklin es el primer hijo de Reed Richards y Susan Storm. Desde su aparición en Fantastic Four Annual #6 (1968), ha sido presentado como un personaje de enorme potencial. Sus habilidades incluyen la alteración de la realidad, la creación de universos paralelos y la proyección de su conciencia en el plano astral. Durante décadas, Franklin ha sido considerado uno de los seres más poderosos del universo Marvel.

Inicialmente, sus poderes se explicaban a través de un gen mutante, lo que lo conectaba directamente con el universo de los X-Men. Esta característica fue modificada en publicaciones más recientes, lo que plantea dudas sobre cómo el UCM abordará su origen en pantalla, especialmente considerando la futura incorporación de los mutantes a la franquicia.

A nivel estético, conceptual y de creación de mundo… “LOS 4 FANTÁSTICOS” está a otro nivel.



Esto es hermoso. pic.twitter.com/ChlhTsMbTa — mateo (@mateo00785604) April 17, 2025

Implicaciones para el Universo Cinematográfico de Marvel

La introducción de Franklin Richards tendría implicaciones directas en las narrativas multiversales que Marvel ha venido desarrollando desde Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Loki. En los cómics, versiones futuras de Franklin han sido retratadas como defensores cósmicos e incluso como figuras centrales en eventos de gran escala como Secret Wars.

Pedro Pascal es el protagonista de la nueva cinta de 'Los Cuatro Fantásticos' Leer más

La presencia de Galactus, interpretado por Ralph Ineson, en el tráiler sugiere que el embarazo de Susan Storm no será un elemento secundario. La posibilidad de que Galactus esté interesado en el hijo de los Richards por su potencial de alterar la realidad introduce una línea argumental que podría desarrollarse en entregas futuras.

El título First Steps adquiere así un doble significado: representa tanto el inicio del equipo dentro del UCM como el inicio de una nueva generación de personajes. El embarazo de Sue Storm plantea un giro que sitúa a la familia como núcleo narrativo y posiciona a Franklin Richards como una figura central en el futuro de la franquicia.

Marvel Studios aún no ha confirmado si el personaje de Valeria Richards, la segunda hija del matrimonio en los cómics, aparecerá en esta entrega. Tampoco se ha revelado oficialmente el papel de John Malkovich, aunque diversas teorías apuntan a una posible conexión con la familia Richards.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!