Pedro Pascal es el protagonista de la nueva cinta de 'Los Cuatro Fantásticos'

Los Cuatro Fantásticos ya están aquí. Marvel Studios reveló el casting de la tan esperada película la mañana del 14 de febrero, con un estilo bastante clásico.

Los primeros personajes creados para Marvel Comics por Stan Lee y Jack Kirby serán interpretados por cuatro superestrellas.

Disney (dueños de la franquicia) presentó las fechas de lanzamiento de Los Cuatro Fantásticos, ahora programada para el 25 de julio de 2025 y Thunderbolts, para estrenarse el 2 de mayo de 2025, según confirmó de Variety.

Expreso Playlist: Dayanara, una romántica en tendencia Leer más

Esta historia que nació en noviembre de 1961 narra la vida de un grupo de astronautas que se convierten en superhéroes después de ser expuestos a los rayos cósmicos en el espacio.

Tras meses de especulaciones, Pedro Pascal anunció oficialmente su participación en Los Cuatro Fantásticos de Marvel, en el papel principal de Reed Richards.

Pascal surgió como la elección principal y estuvo en negociaciones para el papel en noviembre del año pasado, luego de informes de que varios actores, incluidos John Krasinski, Adam Driver, Jake Gyllenhaal y Matt Smith, eran candidatos para el papel durante los últimos dos años de preproducción.

Krasinski, uno de los favoritos de los fanáticos para el papel de Mr. Fantastic, tuvo una aparición breve como una variante del personaje en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde su personaje rápidamente encuentra un final brutal a manos de Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen.

Sin embargo, es Pascal quien se ganó el derecho a liderar la primera familia de Marvel como Richards, un científico e inventor conocido como una de las mentes más brillantes del universo Marvel Comics. Sus poderes, adquiridos por la exposición a la radiación cósmica, incluyen la capacidad de estirar su cuerpo, absorber impactos y remodelar su forma para rebotar en objetos, como un trampolín humano.

Jandino: Los cinco secretos de 'Ecua session # 1' Leer más

La noticia se dio a conocer finalmente con un póster especial en Instagram. Este retoma el estilo clásico de los cómics y presenta además a sus otros coprotagonistas. Ellos son Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn.

Esta cinta, que se une con el multiverso de Los Avengers se estrenará el 25 de julio de 2025.