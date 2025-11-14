Reguetón Sinfónico en Guayaquil 2025: Definidos lugar, fecha y hora

La cita cultural une el género urbano y la música clásica. El espectáculo gratuito se retoma en Samanes

El concierto "Reguetón Sinfónico Vol. 2" ya tiene fecha y sede confirmada en Guayaquil. El evento gratuito se realizará el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 19h00, en la Concha Acústica del Parque Samanes, en el norte de la ciudad.

RELACIONADAS El vagón del ferrocarril del Malecón 2000 es intervenido para salvar su historia

¿Qué artistas participarán en el Reguetón Sinfónico?

Este espectáculo, organizado por la Prefectura Ciudadana del Guayas, retoma la programación que estuvo inicialmente pautada para el pasado 18 de octubre. La entidad informó que la postergación se debió a las medidas de seguridad adoptadas durante los hechos de violencia que afectaron a la urbe en esa fecha.

Orquesta Sinfónica Juvenil del Guayas CORTESÍA

Nuevos juegos y baños renovados: así será la nueva Playita del Guasmo Leer más

La fusión entre el género urbano y la música clásica será interpretada por 65 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Guayas.

El show, además, contará con la participación de los grupos culturales de danza moderna y la banda musical de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), sede Guayaquil.

Como invitados especiales, la velada será abierta por la Banda Andina SANTAY, integrada por niños del cantón Durán, y la Escuela de Música “Armonía”.

Esta actividad cultural forma parte del programa "Guayas Sinfónica", una iniciativa impulsada por la Prefectura junto a la Fundación de Solidaridad Ecuatoriana (FUSE), que busca fortalecer la formación musical de jóvenes en la provincia.

¿Habrá otras actividades en el Parque Samanes?

Aunque el concierto principal está programado para las 19h00, las actividades en el Parque Samanes comenzarán horas antes.

Desde las 16h00, se desarrollará una Feria de Emprendimientos en las inmediaciones de la Concha Acústica. Según los organizadores, 30 productores y artesanos guayasenses exhibirán sus creaciones para impulsar la economía local.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!