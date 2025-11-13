Nuevos juegos y baños renovados: así será la nueva Playita del Guasmo

Arrancaron los trabajos de pintura, desbroce y reparación de infraestructura. Buscan reactivar el comercio

El Municipio de Guayaquil inició esta semana el proceso de recuperación de La Playita del Guasmo, uno de los balnearios artificiales más tradicionales del sur de la ciudad. La intervención, ejecutada por la Fundación Siglo XXI y la Empresa Pública Parques de Guayaquil (Parques EP), se centra en la obra civil, el mantenimiento de áreas verdes y la instalación de nuevo mobiliario.

¿Qué arreglos específicos se realizarán?

Los trabajos buscan revertir el deterioro de este espacio que, según testimonios de moradores, permaneció cerrado y sin actividad comercial significativa desde el inicio de la pandemia.

Personal del Municipio realiza limpiezas periódicas en el secotr. CORTESÍA

Según el cronograma oficial, el personal operativo ya se encuentra en el sitio ejecutando labores de limpieza y mantenimiento. La obra civil contempla reparaciones puntuales en la infraestructura existente que se encontraba vandalizada o deteriorada por el tiempo.

El plan de mejoras incluye la reparación integral de los baños y la reposición de las puertas metálicas; el mantenimiento del mirador de madera plástica, de los pasamanos y de las gradas de acceso al estero; la instalación de nuevos juegos infantiles para recuperar la vocación familiar del sitio; y la pintura general del complejo, junto con la rehabilitación de la garita de seguridad, que contempla pintura y reposición de vidrios.

De forma paralela a la obra civil, la Dirección de Parques (Parque EP) ejecuta tareas de poda, desbroce y limpieza de la maleza en el entorno. Estas acciones buscan mejorar la visibilidad y el ornato, complementando la rehabilitación física de las instalaciones.

La intervención responde a una visita realizada el pasado viernes 7 de noviembre por el alcalde Aquiles Álvarez, quien recorrió el sector y anunció, además de estos arreglos, la construcción de dos canchas deportivas en las esquinas del balneario.

Este balneario, creado en 2004 a partir de una iniciativa barrial espontánea, busca recuperar su estatus como ícono recreativo del sur de la urbe

