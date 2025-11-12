Inés Manzano alerta en Guayaquil tras visita a La Toma: “No tomen agua del grifo”

Recomendó no consumir agua del grifo en Guayaquil hasta conocer los resultados finales de los análisis en el río Daule

La polémica por la calidad del agua potable en Guayaquil sumó un nuevo capítulo este miércoles 12 de noviembre. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó que según análisis realizados en el río Daule detectaron exceso de coliformes fecales y aluminio.

“El río tiene exceso de coliformes fecales, exceso de aluminio, entre otras cosas. Está grave su salud, y necesitamos salvaguardar la única fuente de agua potable para los guayaquileños”, dijo Manzano en un video desde la planta La Toma de Interagua.

La ministra pidió a la ciudadanía no consumir agua del grifo y hervirla antes de usarla, hasta que se tengan los resultados finales de los exámenes y monitoreos. El Ministerio del Ambiente compartió el audiovisual en sus redes sociales mostrando las inspecciones realizadas en la planta de tratamiento.

Aquiles Álvarez se refirió a Inés Manzano

En la mañana de este miércoles, el alcalde Aquiles Álvarez se refirió a la polémica del agua potable y, en especial, se pronunció en torno a la ministra. "Ella es especialista en perseguir, pero cuando le tocan temas que debería contestar no dice nada”, afirmó.

El pronunciamiento se suma a los recientes enfrentamientos entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil, esta vez por la gestión del agua y la supervisión de Interagua, concesionaria responsable del servicio en la ciudad.

Según un comunicado del Ministerio del 7 de noviembre, Interagua capta más de 1,6 millones de m³ de agua del río Daule diariamente, es decir, más de 19.000 litros por segundo, para abastecer a los habitantes de Guayaquil. Sin embargo, desde la cartera de Estado advierten que los monitoreos detectaron metales y compuestos químicos por encima de los límites permitidos, lo que “compromete la salud de la población y del ecosistema”.

— Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) November 12, 2025

"Este problema no es reciente, Interagua mantiene parámetros fuera de norma desde 2016. En 2024 y 2025 la contaminación no disminuyó; sin embargo, en este periodo, se incorporaron nuevos parámetros de análisis los mismos que también incumplen", agregó la entidad.

En el documento se lee, además, que el ministerio y la Agencia de Regulación y Control del Agua, han iniciado procesos. Y los enlistó:

Multas a Emapag-EP e Interagua por $46.920, a las plantas Sauces–Alborada y Guayacanes–Samanes, confirmadas en apelación.

Denuncias contra Interagua, Emapag y el GAD Municipal de Guayaquil por presuntos delitos contra el agua (en febrero de 2024 y octubre de 2025).

Nuevos procesos sancionadores tras los monitoreos del 8 de octubre de 2025, que evidenciaron reincidencia.

Municipio acusa al Gobierno de difundir una “narrativa falsa” sobre el agua



Cabe recordar que el Municipio de Guayaquil respondió recientemente a las acusaciones del Gobierno, sobre la calidad del agua, a través de César Poveda, coordinador general jurídico del Cabildo. Él defendió la gestión municipal y calificó como “una mentira” las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien afirmó que el líquido tiene “caca, detergente, plomo y cobre”.

“Es sencillamente una mentira que pretenden posicionar a través de una narrativa que surge, coincidentemente, la misma semana que hay elecciones”, señaló Poveda, en un diálogo con EXPRESO.

El funcionario, que en los últimos días se ha referido a otras polémicas, como el caso de la ATM, acusó al Gobierno de generar miedo entre la ciudadanía. “Se está tratando de engañar a la población creando terror, distractores. Parecen operaciones psicológicas, tácticas de guerra, porque nos tratan como un pueblo enemigo”.

¿Pero el Municipio analiza alguna acción legal por las acusaciones del Gobierno? A juicio de Poveda, "la única acción que vamos a tomar como Municipio es seguir invitando a los entes correspondientes a una mesa técnica de trabajo. Invitamos a que se acabe el discurso político por sobre el técnico”, dijo.

