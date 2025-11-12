Aquiles Álvarez a Inés Manzano: “Persigue, pero no responde los temas graves”

El alcalde de Guayaquil criticó a la ministra de Ambiente, Inés Manzano, tras un nuevo roce por la gestión del agua potable

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, arremetió contra la ministra de Ambiente, Agua y Energía, Inés Manzano, durante su enlace radial de este miércoles 12 de noviembre de 2025.

El alcalde la acusó de “perseguir” y de no responder sobre temas graves como el caso Progen.

“Ella es especialista en perseguir, pero cuando le tocan temas que debería contestar no dice nada”, afirmó Álvarez.

Sus declaraciones se dieron luego del nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil, esta vez por la polémica sobre la calidad del agua potable.

“¿Qué modelo está aplicando este gobierno? Uno centralista, esa es la realidad”, insistió el alcalde.

La controversia escaló en redes sociales. En la plataforma X, la ministra Manzano publicó un mensaje dirigido al alcalde: “Eres un come... 💩”. La respuesta de Álvarez fue inmediata:

“Yo no estuve con Pepe Nebot. Saludos”, replicó el funcionario, en alusión al hermano del exalcalde Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC).

Si fuese politiquero me sumaría a esta denuncia para terminar la concesión con Interagua, pero hay que ser justo.

Aquiles Álvarez, alcalde

En el audiovisual, Álvarez mostró imágenes y aseguró que las fotos fueron malinterpretadas. “Esta nata es la misma de su foto, pero es el canal de aguas lluvias dentro de la planta de Los Merinos, que vamos a inaugurar en 2026”, dijo.

Cabe recordar que en la publicación de Noboa el mandatario aseguró que del Daule se extraen más de "1,6 millones de m³ diarios para abastecer a Guayaquil" y que son, a su juicio, "nueve años seguidos de incumplimientos".

