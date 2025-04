La vida personal de Mario Vargas Llosa: romances, rupturas y reconciliaciones

Mario Vargas Llosa, fallecido el domingo 13 de abril de 2025 en Lima, Perú, no solo dejó huella en la literatura universal y en la política. También en el mundo del espectáculo, donde su vida amorosa ocupó portadas y titulares. A lo largo de los años, el Nobel peruano vivió relaciones intensas, rupturas polémicas y reencuentros que dieron de qué hablar. Su vida sentimental fue tan pública como su obra literaria.

Patricia Llosa: más de 50 años de vida en común

El vínculo entre Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa comenzó cuando eran muy jóvenes. Se casaron en 1965, luego de que el escritor se divorciara de su tía Julia Urquidi, la inspiración detrás de La tía Julia y el escribidor. Con Patricia, quien también es su prima, formó una familia de tres hijos y compartió una vida marcada por la estabilidad, las mudanzas internacionales y el ascenso imparable del autor en el mundo de las letras.

Patricia fue su compañera de vida por más de cinco décadas. Juntos enfrentaron los retos de la fama y de su carrera intelectual. Durante ese tiempo, Patricia mantuvo un bajo perfil, centrada en el bienestar de su familia, aunque siempre aparecía en los eventos importantes al lado de su esposo.

Pero Mario Vargas Llosa pareció no valorar aquel esfuerzo, y después de cincuenta años de matrimonio, decidió decirle adiós para continuar con su vida, ante los ojos atónitos de familia y seguidores.

Isabel Preysler: el mediático romance

Es imposible hacer un recuento de la vida de Mario Vargas Llosa sin mencionar su historia de amor con Isabel Preysler, la mujer que lo acompañó durante ocho años. Lo que comenzó entre ellos como una atracción intelectual pronto se convirtió en un romance mediático.

Se conocieron en 1986. Isabel, entonces periodista de Hola!, conversó en Estados Unidos con el premio Nobel peruano. Según contaron ellos, el flechazo fue instantáneo. Pero ambos tenían pareja: él estaba casado con Patricia Llosa; ella era la esposa del español Miguel Boyer.

Aunque los rumores de que ‘algo’ ocurría entre ellos circularon durante años, no fue sino hasta la muerte de Boyer en 2014 que decidieron darse una oportunidad. Coincidieron en un crucero por México y Perú y la chispa fue evidente. Meses después, en Londres, sellaron su relación en secreto.

Vargas Llosa debió separarse primero de Patricia para mudarse luego a la casa de Isabel, en Madrid. No faltaron fotografías en todo tipo de eventos sociales, viajes y encuentros con amigos. Pero esa felicidad terminó ocho años después de haber empezado.

En diciembre de 2022, Isabel Preysler confirmó la ruptura en la revista ¡HOLA!: “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”. “No me arrepiento de nada, éramos de dos mundos distintos”, afirmó Vargas Llosa en una entrevista con El País Semanal. Isabel, por su parte, en el espacio El Hormiguero, aseguró: “Con los años todo duele menos. Hombre, la última no me dolió nada”.

¿De regreso con Patricia?

El mundo empezó a especular luego del fin de la relación entre Vargas Llosa y Preysler: ¿el escritor se reconciliaría con Patricia, su prima y exesposa? Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente que aquello ocurriera, las especulaciones tomaron cada vez más fuerza.

Se los veía juntos en diversos lugares. Desde París y Sicilia hasta Lima y Santo Domingo. Como si quisieran reconstruir aquello que se había destruido años atrás.

“No nos toca a nosotros decir si esa relación es romántica o de otra naturaleza, pero lo importante es que el clan familiar, que se había en cierto modo roto durante siete años, sin duda se ha restablecido”, señalaron fuentes cercanas al entorno de la familia Llosa.

Vida personal y notoriedad pública

Vargas Llosa nunca ocultó del todo su vida privada. Aunque fue un intelectual respetado por su obra y trayectoria, supo desenvolverse también en ambientes más ligeros, rodeado de figuras del entretenimiento y la realeza europea. Su relación con Isabel Preysler lo expuso como nunca antes al foco mediático, y marcó un punto de quiebre en su imagen pública.

No obstante, Vargas Llosa mantuvo siempre su independencia intelectual y su posición como figura clave del pensamiento hispanoamericano. Su vida sentimental fue un reflejo de su complejidad como ser humano: apasionado, contradictorio, y profundamente influenciado por sus emociones.

Mario Vargas Llosa vivió intensamente, no solo entre las páginas de sus novelas sino también en las decisiones de su vida personal. Su historia amorosa con Patricia Llosa, su mediático romance con Isabel Preysler y las especulaciones sobre una posible reconciliación revelan las muchas facetas de un hombre que, más allá de los premios y las letras, también fue profundamente humano.

¿Cómo olvidar a Julia Urquidi?

Mario Vargas Llosa tenía 19 años cuando contrajo matrimonio con Julia Urquidi. Además de ser su gran amor, ella era su tía política y le llevaba diez años. Esta relación, que comenzó en Lima y se consolidó en París —donde la pareja vivió mientras él iniciaba su carrera literaria—, desafió las normas sociales de la época, pero también marcó una etapa crucial en la vida del escritor.

Así quedó reflejado en La tía Julia y el escribidor (1977), obra en la que Vargas Llosa presenta una versión ficcionalizada de su historia con Julia. El matrimonio, que comenzó en 1955, concluyó en 1964.

Y como si la deuda no hubiese quedado saldada, en 1983 Urquidi publicó sus memorias, tituladas Lo que Varguitas no dijo, en las que ofrece su perspectiva sobre la relación y los sacrificios que realizó para apoyarlo en su carrera como escritor.

