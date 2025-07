Samantha Quenedit: “No me hizo falta el primer lugar para llegar a donde estoy”

Samantha Quenedit Sánchez (25) acaba de convertirse en Miss Grand Ecuador en la gala preliminar de Miss Universo Ecuador. Dejó la competencia para buscar la corona en el Miss Grand International, cuya elección está programada para el mes de octubre en Tailandia.

La comunicadora quiteña es experta en concursos de belleza. Ha participado en Teen Universo Ecuador 2015, Teen Universo Internacional, Miss Teen Hispanic y Miss Ecuador 2022 en el que quedó segunda finalista. También es bailarina y cantante. El arte es su pasión.

(Te invitamos a leer: Danilo Carrera: "María Gabriela de Faría es la mejor actriz de su generación")

Cuando era una niña, dio sus primeros pasos en la televisión. Pequeños brillantes fue el programa en el que mostró todo su talento, pero no como competidora del reality, sino como artista invitada recurrente.

Mide 1,70 metros y pesa 55 kilos. No ha considerado necesario someterse a una cirugía estética. Este año dice haber mejorado mucho en lo referente a su bienestar físico: come sano y practica ejercicios. Heredó el talento de su padre, el bailarín Alejandro Quenedit, quien además ha sido juez en reality shows. Su madre Vivian Sánchez es artista plástica, y su hermano, Alejandro es cantante. Leer y saltar la cuerda son sus pasatiempos. “Quince minutos diarios saltando me dan mucha paz”, cuenta.

Repite la experiencia

Con su padre, Alejandro. Cortesía

Ya tiene un gran camino recorrido en concursos de belleza.

No sé si seré experta (risas), pero creo que hay jóvenes que han participado más veces que yo. Mi primera experiencia fue en Teen Universo, donde conocí a Sheynnis Palacios, la Miss Universo 2023.

Su sueño ha sido ser Miss Universo, porque ha repetido la experiencia.

Estuve en Miss Universo con la organización de María del Carmen de Aguayo en 2022 y en Miss Universo Ecuador con Tahiz Panus en 2025. Era el mismo objetivo.

¿No sería extraño verla en otro certamen?

Pensé que ya no lo iba a intentar luego de Miss Universo 2022, pero mi padre me dijo que nunca debo decir nunca. Por el momento siento que Miss Grand Ecuador es mi concurso y me enfocaré en la competencia internacional.

¿Se quedó con las ganas de estar en la gala final de Miss Universo Ecuador?

No sabía que si ganaba esta corona, no iba a estar en la gala final. Me quedé con las ganas de seguir compartiendo con mis compañeras, de lucir la ropa que me dieron algunas marcas, pero estoy contenta con los resultados. Mi meta siempre fue Miss Grand Ecuador, va con mi personalidad. Es una plataforma que permite aplicar lo que sé: el canto y el baile. En la pasarela de la preliminar yo di un show en el escenario.

La soberana ha participado en algunos certámenes. Cortesía

¿Es decir que el espectáculo es su mundo?

Esa es mi vida, yo canto desde los 8 años. Aunque mi fuerte es el baile, tengo una maestría en danza y dos academias. Quiero ser artista, pero también me gusta enseñar. Tengo mis alumnos y soy feliz con ellos, dando clases, los ayudo para que cumplan sus sueños.

Durante el camino para lograr esta corona, compartió seguramente con Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024.

Mara nos dijo que seamos auténticas, que no nos dejemos llevar por los comentarios de la gente. Aquello me llegó. Recuerdo que en 2022 me cuestionaron y dijeron que yo era muy showsera, que trataba de llamar la atención. En la preliminar fui Samantha Quenedit.

¿Quién cree que se llevará la corona de Miss Universo Ecuador?

Está complicado, cada aspirante tiene algo que la hace especial y son diferentes. Siento que la decisión se tomará en la entrevista con el jurado. Ahí ellos las conocerán un poco más.

Siempre hay una favorita y dicen que Nadia Mejía es la ganadora…

Algo que yo aprendí es que nada está dicho y que nunca hay favoritas. Puede ser que el público la considere así, pero lo que se ve en las redes sociales no es lo que pasa en la concentración. La entrevista con el jurado es crucial, que seas puntual, que sepas vestir para las diferentes ocasiones. Hay muchos aspectos en juego. En 2022 yo no era favorita, sin embargo fui segunda finalista, un tercer lugar. En Pequeños gigantes y Choque de décadas quedé en tercer lugar.

La vida algo le estaba diciendo...

Que continúe, que llegó el momento y fui la primera en Miss Grand Ecuador. Los tiempos de Dios son perfectos. Al darme por repetidas ocasiones el tercer lugar, me decía que debía prepararme mejor y ganar experiencia. Nunca me hizo falta el primer lugar para llegar a donde estoy.

¿Ya está lista para la competencia internacional en Tailandia?

Sé que tengo que viajar a mediados de septiembre. La elección está prevista para octubre. Debo organizarme, analizo la prueba de talento que presentaré allá. Han sido días ocupados porque, aunque hablo inglés, lo perfecciono, recibo clases de oratoria, maquillaje. No es algo impuesto, yo quiero darlo todo.

“Cuando bailo no pienso en nada más”



Su proyecto social ‘El poder del movimiento’ considera que el movimiento libera las emociones que muchas veces no se liberan con las palabras.

Muchas veces nos cuesta expresarnos con palabras. Lo he visto en mis alumnos y he visto mejoras cuando sufren de ansiedad o depresión por diferentes problemas en casa o por bullying. La clase es su lugar seguro. El baile es una terapia, pero no solo la danza, el movimiento ya sea caminar, hacer pilates… ayuda a sentirse mejor.

¿Ha tenido crisis de ansiedad o le han hecho bullying?

El exponernos públicamente hace que a veces dudemos de nuestras capacidades. De niña yo no tenía muchos amigos porque salía en TV. Pensaban que era creída. Pasaba sola y aquello era triste. Pero tengo un buen amigo de esa época, Mateo Carrillo, quien ahora vive en Polonia. Cuando yo llego a mi espacio seguro, mi academia, se me olvidan los problemas. Cuando bailo no pienso en nada más. Por suerte, yo tengo mi herramienta.

Cuando la reputación de los famosos está en juego... Leer más

¿El canto lo ha considerado llevar a lo profesional, lanzar música?

Tengo tres canciones, Hoy te vi, Casualidad y Pobre diablo, que están en YouTube y Spotify. Quiero reforzar mi carrera musical. Ese es mi objetivo. No solo cantar, ofrecer shows, con baile al estilo Lady Gaga. Todo completo.

Es gran admiradora de Shakira. ¿Estará en el concierto que ofrecerá en la capital?

Me encanta, no solo se lucra como artista, hace obras sociales. Confío en su talento, a pesar que hubo gente que le cerró las puertas porque no gustaba su estilo ni su voz. Combina el baile, el canto. Sabe sacarle provecho a sus caídas. Es una historia de superación. Ya me consiguieron la entrada para su concierto. Espero estar ahí en noviembre. Lo primero que haría si tuviera la oportunidad es llevarla a conocer el Centro Histórico de Quito y a disfrutar de la comida serrana

Si gana el certamen internacional en Tailandia, su agenda y su vida cambiarán. No podrá ver a Shakira.

Así es (risas). 2025 tiene que terminar con broche de oro.

Enamorada, pero no apurada por casarse



Como buena serrana, ¿qué recomendaría comer a los ‘monos’?

Un rico hornado, pero quisiera que prueben platos diferentes. Tal vez cuy.

¡Ni regalado, se lo acepto!

(Suelta una carcajada). He comido cuy, aunque me da pena. Es una experiencia fuerte. En Guayaquil muero por el tigrillo en todas sus presentaciones, bolón y encebollado.

A estas alturas de su vida, ¿un amor no faltará?

Soy reservada por ese lado. Tengo una pareja, le dicen Layo. Llevamos 7 años de relaciones. Es extranjero, un productor de eventos colombiano, así nos conocimos. Hay muchos sueños por cumplir, no queremos apresurarnos, vamos con calma. Nuestra relación es bonita y seria.

¿La maternidad está en sus planes?

Es el sueño de toda chica, no me cierro a la idea. Tengo 25 hijos pequeños en mis academias de baile. Por el momento no siento la necesidad de ser mamá, no es lo único que aspiro en mi vida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

.