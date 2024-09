Relaciones ‘yoyo’: Cómo salir del ciclo de rupturas y reconciliaciones

¿Alguna vez ha conocido a alguien que está en una relación amorosa en la que termina y regresa con la misma persona una y otra vez sin lograr ponerle fin a esa historia? A esta dinámica se la conoce como relaciones ‘yo-yo o bumerang’ ya que las parejas pasan por un ciclo constante de ruptura y reconciliación en donde las peleas, discusiones o desacuerdos no parecen terminar.

Sobre este término, la psicóloga Belén Sucre menciona que este tipo de relaciones esconden dinámicas de parejas inestables y frente a ello, es clave identificar si la relación vale realmente la pena continuarla o no. “Si no existe un bienestar emocional para ambos, es importante trabajar para saber por qué no pueden salir de eso y cómo aprender a cerrar ciclos”. Eso sí, aunque Sucre recalca que no existen las parejas perfectas y sin dificultades, hay que aprender a diferenciar entre una crisis de pareja y una relación ‘yoyo o bumerang’.

Pero… ¿Cuál es la diferencia? “Cuando hay una crisis de pareja y se presenta una situación conflictiva, ambos trabajan en torno a esa dificultad para encontrar una resolución y avanzar con una mejoría. Eso trae estabilidad, una sensación de pertenencia y mayor conexión. Sin embargo, en las relaciones ‘yoyo o bumerang’, el problema nunca se resuelve. La persona se va frustrada ante algo y luego regresa sin que el problema se haya solucionado una y otra vez. Por eso son dañinas, porque no se llega a una pronta solución ante el problema, sino que voy y vuelvo sin realmente atenderlo”, explica la experta.

“Las relaciones ‘yoyo’ son como caer en un bucle repetitivo, en donde hay que analizar qué es lo que repites y por qué. No existe un manual de cómo deberíamos llevar una relación pero, ¿hasta dónde está dispuesto a soportar para mantener una relación?" Kevin Ubillús Echeverría. Psicólogo Clínico. Posgrado en terapia de pareja y familia, realizado en Instituto Ulloa (Argentina). IG: @psic.kevinubillus

¿Cuáles son las causas de estar en una relación ‘yoyo’?

A pesar de los puntos negativos de esta dinámica, muchas personas se aferran a las relaciones ‘yo-yo’ por varias razones. Entre ellas por tener una baja autoestima al creer que no puede merecer algo mejor que eso; el temor de no encontrar a alguien más que lo quiera igual y por eso, regresa a una relación que le es insatisfactoria; una dependencia emocional que viene de la mano del apego, al tener una sensación de terror y ansiedad si se separan; la nostalgia de cómo termina la historia compartida con la pareja y prefiere quedarse con la esperanza de que haya un cambio; y no saber afrontar una ruptura, lo cual hace que se quede en ciclos que conllevan a patrones de comportamiento tóxicos y disfuncionales.

Además, el psicólogo Kevin Ubillús menciona que otras de las causas puede ser el miedo a la soledad y los referentes de relaciones de pareja que la persona tuvo durante su infancia. “La familia es la primera institución, nos da los pilares y referentes. A veces se repiten conductas de manera inconsciente. Como uno expresa el amor es como uno aprendió a recibirlo y quizás eso se transforme al amor que uno busca en pareja”, dice Ubillus.

¿Cómo las relaciones 'yoyo' impactan a tu salud emocional y física?

Existen consecuencias de permanecer en una relación de este tipo a corto, mediano y largo plazo. “En muchos casos el afectado puede tener un nivel de ansiedad y depresión más elevado, se afecta su concentración y productividad en el trabajo o estudios, su autoestima puede estar cada vez más deteriorada y se genera un comportamiento dependiente”, dice Sucre.

También podrían dañarse las relaciones interpersonales con los demás al existir peleas con los amigos o familiares que se han dado cuenta que está en una relación que no es positiva para él o ella. El deterioro de la salud física se puede generar porque si la persona pasa toda la noche discutiendo, eso hace que no duerma ni coma en los horarios adecuados.

¿Qué hacer si estás en una relación 'yoyo'?

Los expertos acentúan que es clave el acompañamiento psicológico junto a un profesional para trabajar en la autoestima, independencia de pensamientos, parte emocional, aprender a desarrollar mejores habilidades para la resolución de conflictos e identificar las razones que lo mantienen en esta conducta repetitiva. “Muchas veces duele bastante ver hacia dentro y ser honesto con uno

mismo para reconocer que no todo es estar en pareja. Hay que analizar cuál es la consecuencia de terminar una relación que no le está haciendo bien. No sería sano mantenerse donde se sigue haciendo daño”, dice Ubillús.

"En terapia psicológica no solo se trabaja a nivel de contención y desahogo emocional, sino que también goza de poder desarrollar y aprender las herramientas para hacerle frente a estas situaciones” Belén Sucre. Psicóloga, Máster en terapias contextuales de tercera generación, además de especialista en enfoque cognitivo conductual y terapia de pareja. IG: @belenspo

¿La terapia en pareja ayuda en una relación 'yoyo'?

Si ambos se comprometen a hacerla, Ubillús comenta que este espacio puede ser clave para que puedan dialogar, enfrentar los miedos y expresar cómo se sienten. “No es un ring de pelea, es una oportunidad para escuchar. Eso sí, la terapia de pareja no es solo para arreglar un problema, en algunos casos sirve como acompañamiento durante una ruptura”.

