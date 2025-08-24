Fallece Tommy Wright, cofundador de Corporación Favorita, este domingo 24 de agosto

El expresidente Guillermo Lasso compartió sus condolencias por la muerte del empresario Tommy Wright

Supermaxi es la marca estrella de la Corporación Favorita, empresa fundada por Tommy Wright.

Este domingo 24 de agosto se confirmó la muerte de Tommy Wright Durán Ballén, uno de los fundadores de Corporación Favorita, grupo empresarial líder en el comercio ecuatoriano, que cuenta con 18.000 accionistas.

Wright fue parte de una familia que en 1952 inició un pequeño negocio en la Plaza San Francisco, en Quito, sin imaginar que aquel emprendimiento se convertiría en uno de los grupos corporativos más grandes de Sudamérica, que actualmente genera más de 25 mil empleos.

Lo que comenzó como la venta de jabones, velas y aceites en una bodega, evolucionó en 1957 con la apertura del primer Supermercado La Favorita en Quito, en las calles Amazonas y Robles. Ese paso representó el inicio de una revolución en la forma de comprar de los ecuatorianos: el autoservicio.

En 1976, la corporación se convirtió en la primera empresa en abrir su capital al público. Tres años después, en 1979, inició su expansión fuera de Quito con un local en el Policentro de Guayaquil.

El conglomerado integra marcas que forman parte de la vida cotidiana de millones de ecuatorianos: Supermaxi, Megamaxi, Aki, Juguetón, Sukasa, Mr. Books, RadioShack, TVentas, Bebe Mundo, entre otras.

Guillermo Lasso expresó sus condolencias

El expresidente Guillermo Lasso expresó su pesar por el fallecimiento de Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita. En un mensaje difundido este 24 de agosto, destacó su papel como visionario que impulsó el desarrollo comercial del país al abrir el primer supermercado autoservicio en Quito.

Lasso resaltó que Wright generó miles de oportunidades de empleo y que su compromiso trascendió lo empresarial con la creación de la Fundación Favorita, que apoya proyectos de educación, nutrición, emprendimiento y medio ambiente.

El exmandatario envió sus condolencias a la familia, en especial a su hijo Guillermo Wright, a su esposa Lillianne Enz de Wright y a sus hermanos Roberto y David, recordando el legado humano y solidario del empresario.

Hoy despedimos con profundo pesar a Tommy Wright, un hombre visionario cuyo legado marcó el desarrollo del Ecuador y cuya solidaridad seguirá viva en miles de familias.



Con cariño y respeto, enviamos nuestro más sincero pésame a toda su familia y amigos, especialmente a su hijo… pic.twitter.com/JABbzTlw88 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 24, 2025

