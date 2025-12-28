Encuentran cadáver mutilado e intentan incinerarlo en Santa Elena

El cuerpo de un hombre fue hallado con mutilaciones e intentos de incineración en un camino rural de la comuna Río Verde

Hecho. Esta fue la zona donde fue hallado el cuerpo en Santa Elena.

La tarde del sábado 27 de diciembre, el terror se apoderó de los habitantes de la comuna Río Verde, sur de la provincia de Santa Elena, tras el macabro hallazgo del cuerpo de un hombre sin identificar, abandonado en un camino de tercer orden y con evidentes signos de violencia.

La Policía Nacional y la Fiscalía realizan pericias técnicas y científicas para determinar la identidad de la víctima, cuyo cadáver fue encontrado en un sector conocido como el ingreso a la botella, una zona poco transitada que sirve como atajo hacia una cancha de fútbol.

Moradores que acudieron al lugar relataron escenas estremecedoras. Según testigos, el cuerpo presentaba graves mutilaciones en las extremidades superiores, lo que evidenciaría la brutalidad con la que fue cometido el crimen.

Las primeras investigaciones señalan que los responsables intentaron incinerar el cuerpo para borrar evidencias, pero el fuego solo alcanzó parcialmente la vegetación del entorno. El cadáver, que ya se encontraba en estado de descomposición.

No se hallaron indicios balísticos en la escena del crimen

En los alrededores de donde se descubrió el cadáver, los investigadores no encontraron indicios balísticos, lo que refuerza la hipótesis de que el asesinato ocurrió en otro lugar y luego fue abandonado en la zona.

“Sin duda lo mataron en otro sitio y lo dejaron botado aquí”, afirmó un comunero, mientras que las autoridades del sitio confirmaron que el fallecido no sería habitante de Río Verde. El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santa Elena para los trámites legales.

La mañana de este domingo 28 de diciembre, familiares de un joven de la parroquia Anconcito, reportado como desaparecido desde hace varios días, acudieron a reconocer el cadáver; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había confirmado su identidad.

Un experto en criminalística señaló que la forma en que se ejecutó el crimen reflejaría una venganza extrema, y explicó que en este tipo de casos las mutilaciones suelen buscar impedir la identificación de la víctima mediante huellas dactilares.

Otro crimen similar

Este hecho revive el temor en la provincia. El pasado 5 de diciembre, otro hombre fue hallado calcinado en el barrio Estrella del Mar, en el kilómetro 3 de la vía de ingreso a Santa Elena. Tras las investigaciones, la víctima fue identificada como José Luis Plaza Moreno, de apenas 20 años.

Ese crimen aún se encuentra bajo investigación y sus familiares claman por justicia, mientras la ciudadanía exige respuestas ante la ola de violencia que golpea a Santa Elena.

