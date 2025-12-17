Trasladan a casi 100 reos de la Cárcel Regional a la Cárcel del Encuentro

Militares resguardaron el operativo de traslado de reos desde la cárcel de Machala hacia un centro penitenciario en Guayaquil

Durante la madrugada de este miércoles 17 de diciembre, se ejecutó un nuevo traslado de personas privadas de la libertad desde la Cárcel Regional de Guayaquil. El operativo estuvo a cargo de un amplio contingente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que ingresó al centro penitenciario para retirar a los internos de distintos pabellones.

De acuerdo con información recabada por un medio local, cerca de 100 reclusos fueron movilizados en varios buses, bajo estrictas medidas de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los criterios de selección de los internos trasladados.

De manera preliminar, se conoció que los reos fueron llevados a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

La Cárcel del Encuentro

Este centro de privación de libertad fue inaugurado el 10 de noviembre y, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), cuenta con capacidad para 800 internos. Sin embargo, hasta el 3 de diciembre registraba una población penitenciaria aproximada de 350 presos.

La Cárcel del Encuentro se ha consolidado como uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Daniel Noboa, en el marco de su política de fortalecimiento del control penitenciario y la seguridad interna.

Refuerzo del control penitenciario

El traslado se suma a las acciones de control penitenciario impulsadas por el Estado en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Las autoridades han señalado que estos operativos buscan reducir riesgos internos, mejorar la gestión de los centros de privación de libertad y reforzar la presencia del Estado en el sistema carcelario.

