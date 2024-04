¿Sufres de ansiedad anticipatoria?Aprende a sobrellevarla

En el acelerado mundo de la vida moderna, las patologías de la salud mental pueden presentarse como una sombra persistente, manifestándose en diferentes formas y momentos. Una de ellas es la ansiedad anticipatoria, la cual nace por el temor hacia lo que está por ocurrir, generando episodios de angustia o miedo incontrolable por el futuro. La psicóloga Cristina Hidalgo, máster en psicooncología quien labora en Solca, dialogó con SEMANA para conocer más sobre este diagnóstico.

Lee también: El rol del terapista en la familia

Miedo a lo desconocido

Según Hidalgo, el ser humano siempre está orientado a “ganarle al tiempo” antes de fallecer y por eso, existe esta sensación de que hay que hacer las cosas rápidamente porque se nos acaba el tiempo. “Todos tenemos una fecha límite de lo que queremos hacer y cuando vemos que no va a ocurrir, surge la ansiedad por lo que no se tenía contemplado”, menciona. Esta sensación de inquietud persistente puede generar afectaciones en el ámbito profesional, familiar, personal o de pareja. No existe un solo grupo poblacional que corra más riesgo de tenerla y puede surgir en cualquier momento de su vida.

Estas señales indican que algo no está bien en ti

-Tienes alteraciones del sueño. Llevas entre 5 a 6 días sin lograr conciliar el sueño. No dormir días enteros es el síntoma clave de que algo sucede en ti.

El insomnio afecta a la salud mental y física. Pixabay

-Evitas hacer actividades (a causa de la angustia), que podría desencadenar. Por ejemplo, se te dificulta hacer presentaciones o concentrate en el trabajo, así como relacionarte con las personas.

-Postergas decisiones importantes, rechazas invitaciones sociales o evitas compromisos laborales debido al temor anticipado de resultados negativos.

Presta atención a los consejos de la experta

Te presentamos diversos consejos que puede poner en práctica en su día a día:

Evita asumir lo que va a pasar en las situaciones que te generan ansiedad. Si comienzas a pensar en algo negativo, intenta pararlo y concéntrate en el presente No te compares con las personas a tu alrededor. Cada persona e historia es única. No estás en una competencia de qui´én es mejor que el otro Realiza actividades que disfrutes y vayan acorde a tu personalidad. Te ayudará a concentrar tu atención a otra cosa, además de lo que te genera ansiedad. Dialoga con las personas que están a tu alrededor sobre cómo te sientes. Así comprenderán el por qué de tu comportamiento y evitarán hacer comentarios juzgatorios. Busca apoyo con expertos en la salud mental. La ansiedad anticipatoria es un diagnóstico que debe ser tratado por un especialista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!