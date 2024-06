Tacaño emocional: ¿Te has encontrado con uno?

Hay personas que ‘economizan o ahorran’ no solo su dinero, sino también sus expresiones de cariño hacia los demás

¿ Alguna vez has conocido a alguien reacio a compartir sus sentimientos, que no es amable con quienes le rodean y no está dispuesto a ofrecer consuelo o apoyo emocional a sus amigos, familiares o pareja? La tacañería es una característica que, aunque se la relaciona por lo general al ámbito monetario, también puede presentarse en las interacciones interpersonales. Existen los tacaños emocionales, que son indiferentes a cómo sus acciones pueden hacer sentir a los demás.

¿Por qué ocurre esto?

La psicóloga clínica Karla Jara detalla que pueden existir varios motivos para que alguien tenga este comportamiento. Entre ellos: tener baja autoestima (generada por traumas, críticas, bullying o acoso en el pasado), sufrir de ansiedad o no contar con buenas tácticas de comunicación y, por ende, optar por no decir lo que siente para evitar una discusión o algún otro tipo de consecuencia negativa hacia sí mismo.

Por otro lado, Jara recalca que también hay casos en los que el tacaño emocional “tiene aires de superioridad y cree merecer todo, por lo que no ve como necesario comunicarse, al asumir que la otra persona debe ya conocerlo y saber lo que él o ella vale”.

¿Qué hacer si conoce a alguien así?

Si analizas que tu pareja o alguno de sus amigos es así, lo primero que debes hacer es reconocer si hay algo que puede hacer para que la persona cambie su comportamiento. Reúnete con quien tiene la actitud de tacañería emocional, dile cómo le hace sentir tu conducta y que te gustaría que pueda abrir sus sentimientos hacia ti. Si luego de varios intentos siga sin hacerlo, tiene que poner un límite y decidir si deseas mantenerte en una relación de ese tipo. “Es correcto tener empatía por el otro, pero no por eso debe aceptar mantenerse en un ambiente negativo porque la otra persona no tiene predisposición de cambiar”, advierte Jara.

¿Es posible cambiar?

¡Sí! La psicóloga comenta que si alguien identifica que actúa de esta manera, lo ideal es dejar atrás pensamientos como “no debería hablar de eso” o “está mal decir cómo me siento” por el miedo a lo que pueda ocurrir. Si en el pasado tuviste una mala experiencia a causa de expresar sus emociones, lo ideal es aprender a soltar lo sucedido y desarrollar poco a poco nuevas habilidades de comunicación.

Cómo detectarlo

- Reprime. Sus sentimientos aunque los demás sí le demuestren los suyos.

- Evita. El compromiso emocional o relaciones a largo plazo, ya sea con amigos o pareja.

- Rechaza. El afecto físico, como abrazos, caricias o besos.

- Suele. Mantener una distancia física que refleja su reserva emocional.

Es clave ir al psicólogo o a algún especialista en salud mental para desarrollar herramientas que incrementen su autoestima y autoaceptación (con sus fortalezas y debilidades). De esa manera, logrará sentirse cómodo compartiendo sus sentimientos con quienes lo rodean y podrá tener relaciones interpersonales saludables”. Karla Jara || Psicóloga clínica y psicoterapeuta. Especialista en trauma con adultos

