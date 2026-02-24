Robo de cables en Quito: detenidos enfrentan penas de hasta 10 años de prisión
Hasta 10 años de cárcel por robo de cables en Quito: Fiscalía procesa a dos sospechosos
La Fiscalía inició un proceso penal contra Byron Ramiro y Miguel Ángel, tras encontrar indicios que los vincularían con el presunto robo de cables pertenecientes a una empresa pública que brinda servicio de telefonía en Ecuador.
Robo de cables fue detectado tras alerta al ECU 9-1-1
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de febrero de 2026. El caso se conoció luego de que el sistema de emergencias ECU 911 recibiera una alerta sobre un posible robo.
Tras la notificación, agentes de la Policía Nacional del Ecuador se trasladaron al lugar indicado por el denunciante para verificar lo ocurrido.
Sospechosos fueron encontrados en una cámara telefónica
Al llegar al sitio, los uniformados observaron a Miguel Ángel sentado junto a la tapa metálica de una cámara telefónica. Según el parte policial, al notar la presencia de los agentes, el sospechoso habría intentado cerrar la estructura. Durante la inspección, los policías encontraron en el interior de la cabina a Byron Ramiro.
En el levantamiento de indicios se halló:
- Un cuchillo
- Aproximadamente seis metros de cable presuntamente sustraído
Ante estos elementos, ambos ciudadanos fueron aprehendidos en el lugar.
Elementos presentados por Fiscalía en la audiencia
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal de turno presentó varios elementos de convicción recopilados en las primeras horas de la investigación, entre ellos:
La denuncia presentada por la empresa afectada
- El detalle del cable sustraído (tipo manguera de 300 pares)
- Versiones de los agentes aprehensores
- Informe de reconocimiento de evidencias
- Informe técnico de la entidad perjudicada
La jueza que conoció la causa dispuso medidas cautelares contra los procesados, entre ellas:
- Prohibición de salida del país
- Presentaciones periódicas ante la autoridad competente
- Además, se estableció que la instrucción fiscal durará 30 días.
La Fiscalía General del Estado procesa este caso por el delito de robo, tipificado en el artículo 189, inciso tercero, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. La normativa establece penas de siete a diez años de prisión cuando el robo se comete sobre bienes públicos.