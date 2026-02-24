Cómo obtener tu cédula y pasaporte en Ecuador sin agendar turno en 2026

Registro Civil del Ecuador mantendrá atención sin turnos hasta julio de 2026

El Registro Civil del Ecuador anunció que continuará la atención de cédulas y pasaportes sin necesidad de agendamiento de turno hasta el 31 de julio de 2026, permitiendo que la ciudadanía realice sus trámites de manera directa durante el horario de atención habitual.

Le invitamos a que lea: Polémica en Quito: demanda contra tasa de basura enfrenta a Muñoz y concejales

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó que la extensión de esta medida consolida una gestión pública más cercana y eficiente, que escucha a la ciudadanía.

Caso Manada en Cayambe: tres condenados a 29 años por delito sexual contra menores Leer más

La medida se mantiene tras los resultados positivos observados durante los meses de implementación, donde se evidenció una atención más ágil, reducción de tiempos de espera, procesos ordenados y sin intermediarios. La alta concurrencia ciudadana confirmó que esta dinámica facilita el acceso a documentos de identidad y viajes.

Cifras de atención 2025-2026

En lo que va del año 2026, se han entregado 338.537 cédulas y 61.795 pasaportes en todo el país. En 2025, el Registro Civil emitió 2.538.780 cédulas y 586.630 pasaportes, cifras que reflejan el fortalecimiento institucional y el compromiso de garantizar el derecho a la identidad de manera oportuna y sin intermediarios.

Horarios y lugares de atención

La atención se realiza de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, en todas las agencias del Registro Civil del país. La institución recuerda que no es necesario recurrir a tramitadores y exhorta a la ciudadanía a evitar pagos indebidos o gestiones con terceros. Las irregularidades pueden ser reportadas al correo institucional: somos.eticos@registrocivil.gob.ec

Requisitos para obtener cédula y pasaporte

1. Para cédulas:

Cédula anterior (si es renovación).

Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea (si es por pérdida o robo).

Comprobante de pago impreso (si el pago se realizó en banca corresponsal o en línea).

2. Para pasaportes:

Cédula vigente.

Pasaporte anterior (si es renovación y aún vigente).

Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea (si es por pérdida o robo).

Comprobante de pago impreso (si se pagó en banca corresponsal o en línea).

Barrios de Quito convocan a movilización contra reformas al COOTAD Leer más

Tarifas

Cédula: $ 5 primera emisión y $ 16 renovación.

Pasaporte: $ 90 primera emisión o renovación; adultos mayores (65+) $ 45.

Personas con discapacidad igual o superior al 30% están exentas de pago.

Los pagos pueden realizarse en los módulos de recaudación de las agencias del Registro Civil, banca corresponsal o a través de la Agencia Virtual.

Los grupos de atención prioritaria, como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, reciben atención preferencial, deben presentar las declaraciones de la autoridad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.