Quito: Nueva sede del Centro de Matriculación Bicentenario inicia operaciones

Trámites de vehículos en Quito: conoce la nueva ubicación del Agencia Metropolitana de Tránsito

Centro de Matriculación Bicentenario funcionará en el antiguo aeropuerto desde el 2 de marzo.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, desde el 2 de marzo de 2026, el Centro de Matriculación Bicentenario atenderá a la ciudadanía en sus nuevas instalaciones, ubicadas en el antiguo aeropuerto de Quito, en la intersección de las avenidas De la Prensa y Amazonas, en el norte de la ciudad.

Le invitamos a que lea: Barrios de Quito convocan a movilización contra reformas al COOTAD

Suspensión temporal del servicio durante el traslado

Debido al cambio de sede, no se brindará atención en las oficinas actuales, situadas en la calle Iturralde y la avenida De la Prensa, los días 26 y 27 de febrero. El servicio se retomará el lunes 2 de marzo, en horario de 08:00 a 16:30, garantizando la continuidad de los trámites vehiculares.

La AMT aseguró que el traslado no afectará a los usuarios, ya que coincide con el cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a nivel nacional por el caso Jaque, situación que mantiene suspendidos la mayoría de trámites vehiculares.

Polémica en Quito: demanda contra tasa de basura enfrenta a Muñoz y concejales Leer más

Ubicación y servicios del nuevo centro

El nuevo centro estará a tres cuadras de las oficinas actuales, sobre la avenida De la Prensa en sentido norte–sur, y funcionará en el área donde antes operaba el arribo nacional del antiguo aeropuerto.

En la misma zona, los ciudadanos también podrán acceder a un balcón de servicios del Municipio de Quito, y hacia el sur se encuentran el Centro de Convenciones Metropolitano y el Parque Bicentenario, facilitando el acceso a múltiples servicios en un solo recorrido.

RELACIONADAS Concejal de Quito demanda inconstitucionalidad de la reforma al Cootad

El cambio a estas nuevas instalaciones busca mejorar la experiencia de los usuarios mediante espacios más amplios y mejor conectividad con otros servicios municipales.

Además, la ubicación estratégica en el antiguo aeropuerto permitirá mayor flujo y comodidad para quienes realizan trámites de matriculación vehicular y otros servicios de tránsito.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.