Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Violación Quito
Imagen referencial. Los cuatro violadores era profesores de las dos víctimas.Foto: Pixabay

Caso Manada en Cayambe: tres condenados a 29 años por delito sexual contra menores

Se los identificó como coautores del delito de violación cometido contra dos adolescentes en Cayambe, provincia de Pichincha

El 23 de febrero de 2026, un Tribunal sentenció a tres hombres imponiéndoles 29 años y cuatro meses de cárcel como coautores del delito de violación cometido contra dos adolescentes en Cayambe, provincia de Pichincha. 

Te invitamos a leer: Prófugo por violación a menor cae en Guayaquil tras 14 años de evadir a la justicia

El fallo, sustentado en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, marca un punto decisivo en un caso que conmocionó a la comunidad educativa y a la opinión pública.

Venta de autos Quito

Investigan presunta estafa en Quito: un mismo auto fue vendido a decenas de personas

Leer más

La investigación se inició el 28 de febrero de 2025, cuando la Fiscalía abrió una causa por un presunto delito de violación que involucraba a cinco personas. 

En las primeras etapas del proceso se dictaron medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad, pese a la gravedad de los hechos denunciados.

El relato que reveló el caso 

El caso salió a la luz tras la denuncia pública de Sybel Martínez, integrante del Grupo Rescate Escolar. Según relató, las víctimas, estudiantes de último año de la Unidad Educativa Municipal Cayambe, fueron interceptadas cuando se dirigían a sus prácticas de enfermería.

RELACIONADAS

De acuerdo con la versión difundida, cuatro docentes y un amigo las convencieron de acompañarlos a un inmueble, donde les habrían ofrecido una bebida adulterada que les hizo perder la conciencia. Posteriormente, en la vivienda de uno de los implicados, fueron obligadas a consumir alcohol y retenidas durante más de cinco horas, tiempo en el que se perpetraron las agresiones sexuales.

Intentos de los implicados para evitar ser descubiertos

Una de las adolescentes alcanzó a enviar un mensaje desde su celular antes de que le fuera arrebatado. Al advertir el riesgo de ser descubiertos, los agresores intentaron reanimarlas con agua con sal y café y luego las trasladaron en un vehículo hasta el lugar donde realizaban sus prácticas. Allí se encontraron con la Policía y el examen médico legal confirmó la violación.

En la audiencia de flagrancia se detuvo a cuatro implicados y, días después, se vinculó al propietario de la vivienda donde ocurrieron los hechos. No obstante, en ese momento no se dictó prisión preventiva contra los docentes procesados.

Tras conocerse la sentencia, Martínez escribió en su cuenta de X: “Recordemos que a inicios del año anterior dos adolescentes fueron agredidas grupalmente por cinco adultos, cuatro de ellos sus profesores. Nunca más #LaManadaDeCayambe #JusticiaParaLasAdolescentes”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Me pueden obligar en Ecuador a trabajar las 12 horas?

  2. Cómo obtener tu cédula y pasaporte en Ecuador sin agendar turno en 2026

  3. Federación Indígena del Azuay se suma a la revocatoria de mandato de Daniel Noboa

  4. Caso Manada en Cayambe: tres condenados a 29 años por delito sexual contra menores

  5. Se espera que la Casa Blanca publique un tercer anexo por los nuevos aranceles

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  2. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: monto, fechas y cómo calcularlo

  3. Jan Topic niega compartir casa con Aquiles Álvarez y desafía al ministro Reimberg

  4. Devolución del IVA: acción de protección por pagos atrasados avanza en Quito

  5. Jornada laboral de 12 horas en Ecuador recibe primera acción de inconstitucionalidad

Te recomendamos