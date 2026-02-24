Caso Manada en Cayambe: tres condenados a 29 años por delito sexual contra menores

Se los identificó como coautores del delito de violación cometido contra dos adolescentes en Cayambe, provincia de Pichincha

El 23 de febrero de 2026, un Tribunal sentenció a tres hombres imponiéndoles 29 años y cuatro meses de cárcel como coautores del delito de violación cometido contra dos adolescentes en Cayambe, provincia de Pichincha.

El fallo, sustentado en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, marca un punto decisivo en un caso que conmocionó a la comunidad educativa y a la opinión pública.

La investigación se inició el 28 de febrero de 2025, cuando la Fiscalía abrió una causa por un presunto delito de violación que involucraba a cinco personas.

En las primeras etapas del proceso se dictaron medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad, pese a la gravedad de los hechos denunciados.

El relato que reveló el caso

El caso salió a la luz tras la denuncia pública de Sybel Martínez, integrante del Grupo Rescate Escolar. Según relató, las víctimas, estudiantes de último año de la Unidad Educativa Municipal Cayambe, fueron interceptadas cuando se dirigían a sus prácticas de enfermería.

De acuerdo con la versión difundida, cuatro docentes y un amigo las convencieron de acompañarlos a un inmueble, donde les habrían ofrecido una bebida adulterada que les hizo perder la conciencia. Posteriormente, en la vivienda de uno de los implicados, fueron obligadas a consumir alcohol y retenidas durante más de cinco horas, tiempo en el que se perpetraron las agresiones sexuales.

Intentos de los implicados para evitar ser descubiertos

Una de las adolescentes alcanzó a enviar un mensaje desde su celular antes de que le fuera arrebatado. Al advertir el riesgo de ser descubiertos, los agresores intentaron reanimarlas con agua con sal y café y luego las trasladaron en un vehículo hasta el lugar donde realizaban sus prácticas. Allí se encontraron con la Policía y el examen médico legal confirmó la violación.

🔴🚨 ATENCIÓN ‼️ Tres de los cinco agresores del caso de #LaManadaDeCayambe han sido sentenciados a 29 años cuatro meses de cárcel. Los otros dos violadores se encuentran prófugos.



Recordemos que a inicios del año anterior dos adolescentes fueron agredidas grupalmente por… — Sybel Martinez (@sybelmartinez) February 23, 2026

En la audiencia de flagrancia se detuvo a cuatro implicados y, días después, se vinculó al propietario de la vivienda donde ocurrieron los hechos. No obstante, en ese momento no se dictó prisión preventiva contra los docentes procesados.

Tras conocerse la sentencia, Martínez escribió en su cuenta de X: “Recordemos que a inicios del año anterior dos adolescentes fueron agredidas grupalmente por cinco adultos, cuatro de ellos sus profesores. Nunca más #LaManadaDeCayambe #JusticiaParaLasAdolescentes”.

