Prófugo por violación a menor cae en Guayaquil tras 14 años de evadir a la justicia

Se lo acusa de abusar de su víctima en 2012, aprovechando la confianza familiar

La fuga de un ciudadano requerido por la justicia por un delito sexual terminó tras más de una década. Agentes de la Policía Nacional ejecutaron la captura de un hombre de 48 años, en un operativo realizado en Guayaquil, en el sector de La Florida.

El abuso de confianza

Personal de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad logró ubicar al sujeto mediante técnicas de investigación, ejecutando la orden de captura que pesaba en su contra dentro del plan "Cero Impunidad 4040".

¿Puedo ir a prisión por conducir alcoholizado en Ecuador? Esto dice el COIP Leer más

El expediente judicial que motivó la detención data del año 2012. Según los antecedentes presentados por la autoridad, el detenido es acusado de la violación de una menor de edad.

Las investigaciones revelan un agravante: el hombre se habría valido de la cercanía y el rol de cuidado que ejercía sobre la niña para cometer el abuso, vulnerando la confianza de su entorno.

Tras 14 años del suceso, el acusado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para reactivar el proceso penal en su contra.

La institución ratificó que mantendrá estos operativos focalizados para localizar a personas requeridas por la ley, priorizando la resolución de casos pendientes que atentan contra la integridad de grupos vulnerables.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!