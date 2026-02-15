FF.AA. defienden protocolos para coberturas de medios y dice que están en análisis

Entidad aseguró que el documento será puesto a consideración de todas las Fuerzas Armadas pero que aún no está vigente

El documento que fue difundido establecía determinados parámetros para permitir la cobertura de medios de comuniación

Las Fuerzas Armadas se pronunciaron nuevamente sobre el documento en el que se establecen lineamientos para la acreditación —o no— de medios de comunicación en las coberturas de la institución. En un nuevo comunicado, las FF.AA. defendieron el contenido del texto, que fue filtrado, aunque precisaron que no está vigente y que aún se encuentra en elaboración.

“El Ecuador enfrenta un escenario distinto y nunca antes declarado. Esta condición impone responsabilidades constitucionales y legales que obligan a reforzar medidas de seguridad para proteger bienes estratégicos del Estado, al personal militar y civil, la planificación y ejecución de las operaciones militares y, en definitiva, a la ciudadanía”, señala el comunicado.

Las Fuerzas Armadas aseguraron que han tomado nota del pronunciamiento de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP), la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) y el Colegio de Periodistas de Pichincha (CPP). Indicaron que en ese documento se formularon recomendaciones.

Al tiempo que valoraron la apertura al diálogo planteada por estos gremios, insistieron en que el documento fue filtrado de manera “fraudulenta” y que era de uso exclusivo de la entidad castrense.

¿Qué plantea el documento?

Según las Fuerzas Armadas, la “planificación exige especial cautela sobre la presencia de actores en instalaciones castrenses y, con mayor razón, en espacios directamente vinculados al teatro de operaciones”.

En ese contexto, la institución defendió la existencia del documento, aunque reiteró que los parámetros incluidos tienen como finalidad fortalecer las condiciones de seguridad de las instalaciones, del personal militar y civil, de los asistentes en general y, principalmente, la confidencialidad y seguridad en el desarrollo de las operaciones militares.

Para las FF.AA., el texto no vulnera la libertad de expresión, no restringe el trabajo periodístico ni establece criterios discriminatorios para los medios de comunicación o el ejercicio profesional de comunicadores y periodistas.

¿Entrarán en vigencia los parámetros?

La entidad castrense aseguró que los parámetros para la acreditación de medios y periodistas no están vigentes. “Cada una de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea deberá revisarlo y presentar sus observaciones al Comando Conjunto para su análisis y determinación conforme a los procedimientos institucionales correspondientes”, dice el comunicado emitido la noche del 14 de febrero de 2026.

"El Comando Conjunto reafirma su respeto irrestricto a los principios de transparencia, seguridad jurídica y debido proceso, así como su reconocimiento al rol fundamental que cumple la prensa en una sociedad democrática”, concluye el texto oficial.

¿Qué decía el documento sobre los medios y las coberturas?

Según el texto difundido, se habría establecido un sistema de evaluación que calificaría a los medios en función de criterios editoriales, históricos y de desempeño informativo, lo que definiría su acceso a coberturas oficiales.

Entre los aspectos considerados constarían la línea editorial del medio, el tratamiento informativo histórico sobre las Fuerzas Armadas, el rigor informativo y la conducta profesional, así como la postura institucional frente al rol constitucional de la institución militar.

