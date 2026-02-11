Expreso
Juanita Goebertus señala que las disposiciones difundidas en los últimos días constituyen un ataque directo a la libertad de expresión y de información.
Juanita Goebertus señala que las disposiciones difundidas en los últimos días constituyen un ataque directo a la libertad de expresión y de información.Cortesía

HRW alerta sobre polémica medida de Fuerzas Armadas que afecta a la prensa

La directora de HRW para las Américas advierte que los nuevos lineamientos de las FF.AA. representa una forma de censura 

La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, cuestionó públicamente los nuevos parámetros fijados por las Fuerzas Armadas de Ecuador para regular la cobertura periodística de sus actividades. 

(Te invitamos a leer: Fuerzas Armadas se pronuncian sobre polémicas restricciones para la prensa)

Según afirmó, las disposiciones difundidas en los últimos días constituyen un ataque directo a la libertad de expresión y de información, al incluir criterios que permitirían excluir a medios y periodistas críticos de eventos oficiales

El pronunciamiento surge tras la filtración de un oficio emitido el 28 de enero por el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, en el cual se instruye a evaluar a los periodistas antes de permitir su acreditación, considerando factores como línea editorial, postura frente a la institución y rigor informativo, con la facultad de negar el acceso a quienes se consideren “contrarios” a la imagen institucional. 

RELACIONADAS
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas difundió un comunicado en el que precisa los criterios para la acreditación de medios de comunicación.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas difundió un comunicado en el que precisa los criterios para la acreditación de medios de comunicación.Cortesía

Las alertas atacan a medios de comunicación

En un mensaje publicado en la red social X, Goebertus advirtió que disposiciones de este tipo “filtran medios por línea editorial, castigan la crítica, buscan controlar el discurso público y censuran a los medios de comunicación”, calificándolas como prácticas propias de instituciones que temen el escrutinio público.

(Te puede interesar: ¿Las Fuerzas Armadas evaluarán a los medios para acreditaciones? Esto se sabe)

Fuerzas Armadas

Comando Conjunto establece censura y filtros editoriales para acreditar a la prensa

Leer más

Organizaciones ecuatorianas también reaccionaron ante la medida. Fundamedios la describió como un “inaceptable estado de censura previa”, mientras que la Fundación Periodistas Sin Cadenas alertó sobre parámetros “arbitrarios y poco transparentes” que afectan directamente el ejercicio periodístico

Desde la institución militar, el Comando Conjunto defendió su potestad de emitir lineamientos de comunicación, argumentando que su objetivo es ordenar la cobertura y garantizar condiciones de seguridad en los eventos oficiales. 

Sin embargo, varios gremios y organizaciones insistieron en que estas medidas condicionan el acceso a información pública y vulneran principios constitucionales y estándares internacionales de libertad de prensa

