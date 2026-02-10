Defensa defiende su facultad para emitir lineamientos propios de comunicación

Las FF.AA. recalcan que pueden definir sus propios lineamientos comunicacionales en el marco del conflicto armado interno

Un documento interno plantea la posible aplicación de nuevas directrices del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a invitación de medios de comunicación.

Un documento interno plantea la posible aplicación de nuevas directrices del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para regular las invitaciones y acreditaciones de periodistas y medios en actividades institucionales. Ante ello, el Ministerio de Defensa se pronunció sobre el esquema comunicacional.

"Las Fuerzas Armadas del Ecuador, al ser una institución apolítica y en medio de un Conflicto Armado No Internacional, tiene la facultad para emitir sus propios lineamientos de comunicación; lo que no las exime de informar de manera transparente y oportuna las acciones en defensa del país", señaló el Ministerio de Defensa.

La medida surge en medio del Conflicto Armado No Internacional declarado por el Gobierno y plantea interrogantes sobre los límites entre la gestión comunicacional de una institución armada y la vigencia de la libertad de prensa.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estableció filtros y evaluaciones para acreditar a medios en actos oficiales. Fuerzas Armadas

Lineamientos propios en un contexto de conflicto

El Comando Conjunto de las FF.AA. activó una matriz de evaluación de 100 puntos para determinar qué medios son “aptos” o “no aptos” para acceder a coberturas, tomando en cuenta su línea editorial y el tratamiento histórico dado a la institución. Aquellos que obtengan menos de 60 puntos quedarían excluidos de acreditaciones y de cobertura en territorio militar.

La política fue aplicada desde el 28 de enero, instruyendo al Ejército, Marina y Aviación a condicionar el acceso de periodistas según estos criterios. La directriz se justifica internamente como una “estrategia selectiva” para proteger la imagen institucional.

El Ministerio de Defensa también mencionó que mantiene su compromiso con la libertad de prensa, destacando que la relación con los medios debe sustentarse en el respeto mutuo y orientarse al fortalecimiento de la seguridad nacional, aunque la cartera no ha desmentido la existencia de filtros o evaluaciones.

