Jhon Reimberg admite debilidad en Policía y FF.AA. y anuncia refuerzo de personal

El Ministro del Interior criticó la preparación de uniformados durante el Gobierno de Guillermo Lasso

El ministro del Interior, John Reimberg, criticó la preparación de policías incorporados durante el Gobierno de Guillermo Lasso.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, se refirió al déficit de policías nacionales que enfrenta Ecuador frente a la arremetida del crimen. Afirmó que el Gobierno recibió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional debilitadas. Frente a eso adelantó que trabajan en fortalecer sus capacidades operativas y de formación. En ese marco, Reimberg cuestionó los procesos supuestamente acelerados de incorporación policial aplicados en el régimen de Guillermo Lasso.

Entrevistado por Ecuavisa, Reimberg admitió: "Necesitamos más gente", ya que según las últimas cifras 2026, la Policía de Ecuador cuenta con alrededor de 57.000 uniformados. Según comentó: "Estamos pagando las consecuencias porque hay un sector (de policías) que no está preparado para combatir el crimen". No brindó el dato exacto de cuántos de los oficiales.

Jhon Reimberg insistió en que "cinco meses de preparación no es suficiente, debe estar totalmente capacitado". Además aseguró que "tenemos escuelas de policías llenas". Y que el proceso para que se incorporen en las filas es de dos años. Hasta el 2029 adelantó que esperan contar con 20.000 nuevos policías.

En la entrevista, el Ministro del Interior del Gobierno de Daniel Noboa señaló que espera que el bloque de ADN trabaje en reformas que proponen como que la flagrancia no dure 24 horas, como ahora sino siete días, "para acumular evidencias sobre el detenido", por ejemplo.

Sobre el aumento de homicidios intencionales, Reimberg dijo:

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, ha insistido en ligar el aumento de homicidios intencionales con las disputas de organizaciones criminales. Eso mientras especialistas señalan que la mayoría de víctimas no tiene antecedentes penales.

Sin embargo, Reimberg dijo que si bien hubo 9.216 asesinatos, el 85 % está vinculada a grupos criminales. Se basa en estos datos que expuso: en el 2025 detuvieron a 71. 399 personas que supuestamente cometen actividades criminales y 3.995 tenían antecedentes penales y 67.424 no.

