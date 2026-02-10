Comando Conjunto establece censura y filtros editoriales para acreditar a la prensa

Documentos del Comando Conjunto revelan selección estratégica de medios en actos oficiales en base a criterios y puntajes

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estableció filtros y evaluaciones para acreditar a medios en actos oficiales.

Censura para los medios de comunicación. Así lo habría dispuesto Henry Delgado Salvador, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el oficio Nro. CCFFA-JCC-DCS-2026-1496-O. El documento plantea nuevas directrices sobre la relación institucional con la prensa en actos oficiales.

Ecuavisa reveló en un reportaje publicado, el martes 10 de febrero de 2026, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un “Procedimiento de acreditación, evaluación y gestión estratégica de medios de comunicación”. A través de este mecanismo se establecería qué medios estarían autorizados para realizar coberturas periodísticas en los eventos institucionales organizados por las Fuerzas Armadas.

La disposición fue remitida, el miércoles 28 de enero, a Jhon Miño Razo, Ricardo Unda Serrano y Mauricio Salazar Machuca, comandantes generales de la Fuerza Terrestre, de la Armada y de la Fuerza Aérea, respectivamente. Según consta en el documento, el objetivo sería “establecer que la invitación y acreditación de medios de comunicación se realice exclusivamente bajo criterios técnicos previamente definidos”.

LEA TAMBIÉN: La imparcialidad en el juicio político a Mario Godoy está en duda

El periodismo es objetivo de guerra Leer más

Restricción y veto a medios críticos

Para ello, la Dirección de Comunicación Social de las Fuerzas Armadas deberá realizar una evaluación previa de los medios de comunicación. Entre los criterios constan la línea editorial del medio, el tratamiento informativo histórico respecto a las Fuerzas Armadas y el rigor informativo junto con la conducta profesional.

Además, se analizará la postura institucional del medio frente al rol que cumplen las Fuerzas Armadas en el Estado. A estos parámetros se suma la implementación de una matriz de evaluación de medios de comunicación, indicadores de seguimiento y desempeño comunicacional, así como fichas de control de medios acreditados y otra ficha de control estratégico para medios considerados no afines, bajo el concepto de “inclusión selectiva”.

Asimismo, el procedimiento contempla herramientas técnicas para la toma de decisiones, el registro y la actualización permanente de los medios acreditados. Todos estos documentos fueron anexados al oficio emitido por el Comando Conjunto.

Además, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispuso que se evite la acreditación de medios de comunicación, periodistas o personal que, de manera reiterada y debidamente documentada, mantengan una postura considerada contraria, desinformada o perjudicial para la institución militar. Esta directriz se enmarca en los criterios establecidos en el procedimiento de evaluación comunicacional.

LE INVITAMOS A LEER: Carta de la sociedad civil exige la salida de los consejeros del CNE

RELACIONADAS SIP denuncia campaña sin pruebas contra diarios Expreso y Extra en su 81ª asamblea

La justicia, palanca para hostigar a la prensa Leer más

Acceso a la prensa para ciertos eventos

Asimismo, el documento autoriza, “de manera excepcional y estratégica”, la inclusión selectiva de medios no afines únicamente en eventos catalogados como de alto valor simbólico, histórico o patriótico. La medida refuerza el control institucional sobre la presencia de la prensa en actos oficiales de las Fuerzas Armadas.

En los “Lineamientos para la coordinación, acreditación y gestión estratégica de medios de comunicación en eventos institucionales de las Fuerzas Armadas” se anexa una matriz destinada a la evaluación de los medios de comunicación. En ese documento se establecen criterios específicos de valoración, los cuales son calificados en una escala que va del 1 al 5.

Silencio institucional

Sobre este tema, EXPRESO solicitó una entrevista y un pronunciamiento a los departamentos de Comunicación de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa. De igual manera, se realizaron requerimientos, vía mensajería instantánea, a los directores de comunicación (Fernando López y Belén Ochoa) de ambas entidades, pero no respondieron.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!