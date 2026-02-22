Investigan presunta estafa en Quito: un mismo auto fue vendido a decenas de personas

La Agencia Metropolitana de Control clausuró la concesionaria en el sur de Quito

La concesionaria fue clausurada por operar sin los permisos municipales correspondientes.

Lo que aparentaba ser una oportunidad para comprar un vehículo terminó en frustración y denuncias. En el barrio La Magdalena, en el sur de Quito, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una concesionaria que operaba sin permisos municipales, tras una alerta de la Policía Nacional por una presunta estafa.

Al lugar llegaron varias personas para reclamar por autos que pagaron, en algunos casos hasta $ 7.000, y que nunca recibieron. Según informó el Municipio en un comunicado, los afectados relataron que fueron presionadas para hacer “pagos inmediatos” con la promesa de asegurar el vehículo.

Decenas de personas aseguraron que depositaron dinero sin que la concesionaria cumpliera.

¿Alteración en el número de chasis?

Durante la intervención, el parqueadero tenía apenas cuatro vehículos. De esos, dos presentaban irregularidades, entre ellas una presunta alteración en el número de chasis.

Más grave aún: uno de los automotores habría sido vendido al mismo tiempo a decenas de personas, según informó Vicente Azimbaya, líder zonal de la AMC de la administración Eloy Alfaro.

La clausura se dio el 20 de febrero de 2026 por operar sin los permisos municipales correspondientes, pero el caso ya escaló al ámbito penal.

Investigación en la Fiscalía

Una persona vinculada con la concesionaria fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de estafa. De comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión.

En paralelo, la normativa local establece que los negocios de este tipo que funcionen sin autorización pueden recibir multas de hasta cuatro salarios básicos, además de la clausura.

Mientras la investigación avanza, los afectados buscan recuperar su dinero. Algunos admiten que entregaron los recursos sin firmar contratos claros; otros, que confiaron en documentos y promesas que ahora están bajo revisión.

