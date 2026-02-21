Expreso
  Quito

Habitante de calle Quito
Cuando llegaron los bomberos, el hombre ya no tenía signos vitales.Foto: cortesía / CBQ

Habitante de calle fue hallado sin vida en un parque de Quito

Los equipos de emergencia constataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 62 años, habitante de calle

La mañana de este 21 de febrero de 2026, un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida en el interior del parque Parque El Ejido, en el sector de La Mariscal, en el centro-norte de Quito.

La alerta se generó, según informó el Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ), tras el reporte sobre una persona inconsciente dentro del parque. 

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia constataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 62 años, habitante de calle, quien no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la valoración inicial realizada en el lugar, no se evidenciaron signos de trauma en el cuerpo

Se investigan las causas de la muerte

Posteriormente, se coordinó el procedimiento respectivo con las entidades competentes para el levantamiento del cadáver e inicio de las investigaciones que permitan determinar las causas del fallecimiento.

El hecho llamó la atención de transeúntes y moradores del sector, una zona concurrida tanto por residentes como por visitantes. 

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911.

Más habitantes de calle en Quito

En 2022, un diagnóstico oficial identificó a 793 personas en situación de calle en Quito. Tres años después, hasta junio de 2025, la cifra escaló a 3.942.

Los números muestran que 3.149 personas más están viviendo en las calles de la ciudad, lo que implica un crecimiento del 397 % en solo tres años, casi cinco veces más que el registro inicial.

