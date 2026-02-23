Fiscalía solicita que la jueza Nubia Vera sea llamada a juicio por presunta concusión

La Fiscalía informó que se abrió una investigación en contra de la jueza Nubia Vera por el supuesto cometimiento del delito de concusión.

La fiscal de Pichincha, Mayra Soria, solicitó que la jueza Nubia Vera sea llamada a juicio como presunta autora del delito de concusión, dentro del denominado caso Mueble Fino.

El pedido se realizó durante la audiencia preparatoria de juicio, este 23 de fabrero de 2026, en la que la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio y sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para que la magistrada enfrente un juicio penal.

La teoría de la Fiscalía

Según la investigación, Vera habría solicitado supuestas dádivas a cambio de agilitar un trámite judicial relacionado con el régimen de visitas de un menor de edad. Entre los beneficios requeridos constarían un juego de muebles de dormitorio; invitaciones a comer y clases de conducción para su hija.

La Fiscalía expuso como parte de su teoría del caso grabaciones de audio y video realizadas por el denunciante, Kevin Raúl Angueta Vintimilla; pericias de audio y video; pericias financieras, reconocimiento del lugar de loshechos, testimonios y análisis de llamadas telefónicas. Esta últma pericia, había servido para establecer que la jueza mantuvo comunicaciones desde su número telefónico con el usuario de justicia y hoy víctima en este caso.

La fiscal Soria también señaló que otras presuntas dádivas también consistieron en pedirle que pague el salario de una actriz de una de las obras de teatro que la jueza dirigía en sus ratos libres. Y la elaboración de butacas para su teatro. Por todo esto pidió que se retenga 10.520 dólares como posible monto de reparación y multa.

Defensa aún debe contradecir la teoría de la Fiscalía

La defensa de la jueza la ejerce el abogado José Moreno, pero hasta la publicación de esta nota aún no era su turno para contradecir el pedido de llamamiento a juicio. En la fase inicial de la audiencia, el defensor solicitó la nulidad parcial del proceso por presunta vulneración al derecho a la defensa; sin embargo, el juez negó el pedido y declaró la validez de lo actuado.

Con la presentación del dictamen acusatorio, el juez Esteban Coronel Ojeda deberá escuchar la defensa de Vera, luego resolver si acoge el pedido fiscal y dicta el auto de llamamiento a juicio o si, por el contrario, dispone el sobreseimiento.

La fiscal Soria, en su anuncio de prueba, solicitó que en una fase de juicio se llama a dar el testimonio a Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, Tatiana Sampedro, exdirectora nacional de Transparencia de la Judicatura, Jorge Maruri Vecilla, director general de la Judicatura, entre otros.

El Consejo de la Judicatura actuó en ese caso como víctima a través del abogado Patricio Morales, quien aseguró que la entidad se ha visto afectada por la conducta de la jueza.

