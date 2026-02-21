Caso Mueble Fino: Audiencia contra la jueza Nubia Vera se retoma el 23 de febrero

El caso Mueble Fino, que involucra a la jueza Nubia Vera por presunta concusión, se retoma este lunes 23 de febrero, a las 10:30, en Quito.

La fiscal de Pichincha, Mayra Soria, presentará su dictamen acusatorio contra la magistrada, tras superarse la primera fase de la audiencia preparatoria de juicio realizada el 9 de febrero pasado. Esa diligencia estuvo marcada por solicitudes de nulidad y cuestionamientos procesales; además, el juzgado tuvo que super un problema técnico-administrativo que dejó el expediente sin visibilidad pública durante ocho meses.

Audiencia preparatoria de juicio

El 9 de febrero de 2026, durante la audiencia preparatoria de juicio en Quito, la defensa de la jueza Vera solicitó la nulidad de parte del proceso. Argumentó que la Fiscalía no otorgó tiempo suficiente para revisar y contradecir pericias clave, lo que, según los abogados, vulneró el derecho a la defensa.

Tras escuchar los argumentos, el juez anticorrupción descartó el pedido de nulidad y declaró la validez de lo actuado. En esa misma diligencia convocó a la continuación de la audiencia para el 23 de febrero, a las 10:30. Las credenciales de acceso son: https://funcionjudicial-gob-ec.zoom.us/j/88481776154; ID de reunión: 884 8177 6154, sin clave.

Controversia por falta de publicidad del proceso

Paralelamente, se advirtió que el proceso no estaba visible en el sistema Satje 2020 para usuarios externos, lo que impedía el acceso público al expediente digital penal.

El juez Esteban Coronel Ojeda, a cargo de la causa, sostuvo que esta situación contravenía el principio de publicidad, consagrado en la Constitución y en la ley, que garantiza transparencia y escrutinio público en los procesos penales. Por ello, ordenó que la causa se hiciera visible en el sistema informático judicial en un plazo de 48 horas y dispuso que se realizaran las gestiones necesarias ante el Consejo de la Judicatura, bajo prevenciones de ley.

El problema se originó porque el expediente fue sorteado inicialmente, el 9 de junio de 2025, como “no visible al público”. Esto provocó que durante ocho meses los ciudadanos no pudieran consultar el proceso de forma externa. Ante esa situación, el juez exigió el cambio de tipo de acción y asunto para garantizar la publicidad del caso.

¿De qué trata el Caso Mueble Fino?

El Caso Mueble Fino es un proceso penal contra la jueza Vera, quien en diciembre de 2024 cobró relevancia pública tras denunciar presuntas presiones de Mario Godoy, Henry Gaibor y Jorge Carrillo —ex presidente del Consejo de la Judicatura, exdirector de la Judicatura de Pichincha y asesor de la Judicatura, respectivamente— para que fallara en contra de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, quien había sido separada del cargo mediante un informe del Ministerio de Trabajo.

Meses después, en junio de 2025, Kevin Raúl Angueta Vintimilla presentó una denuncia en su contra. Aseguró que la jueza le solicitó supuestas dádivas a cambio de agilitar una audiencia por el régimen de visitas de su hijo. Según la denuncia, las exigencias habrían incluido un juego de muebles de dormitorio, invitaciones a comer y clases de manejo para la hija de la magistrada. El denunciante grabó audios y videos que, según la Fiscalía, forman parte de los elementos de convicción.

Sobre el fondo del caso, las evidencias de cargo que presentará la fiscal Mayra Soria y los elementos de descargo de la jueza, se centrará la audiencia prevista para este lunes 23 de febrero. de ser llamada a juicio, Vera perderá su cargo como jueza.

