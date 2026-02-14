Caso Goleada: apelación de prisión preventiva de Aquiles Álvarez es aceptada

El juez del caso Goleada dio paso a la apelación contra la prisión preventiva. La defensa de Álvarez busca revertir la medida

Primero fue la orden de prisión preventiva. Luego, el traslado a la cárcel. Y ahora, un nuevo movimiento en los tribunales. La tarde del viernes 13 de febrero de 2026, la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, confirmó que el juez del caso Goleada admitió a trámite el recurso de apelación presentado contra la medida cautelar que lo mantiene privado de libertad.

El anuncio lo hizo su abogado, Ramiro García, a través de su cuenta en X. En la publicación difundió un extracto del oficio judicial que certifica que la apelación fue aceptada y que el expediente será remitido para el sorteo de la sala que asumirá el conocimiento del caso.

Admitido el recurso de apelación a la prisión preventiva dictada en contra de Aquiles Álvarez Henriques y varios procesados más en el caso denominado “Goleada”. pic.twitter.com/LXImSe1Mck — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) February 13, 2026

Juez da paso a la apelación en el caso Goleada

Según el documento compartido por la defensa, el recurso fue ingresado el 12 de febrero de 2026. Tras su revisión, el juez resolvió admitirlo a trámite, lo que implica que el proceso será enviado a la sala de sorteos para radicar la competencia en una de las Salas de Garantías Penales Especializadas para el Juzgamiento de Delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

En términos prácticos, esto significa que un tribunal de segunda instancia deberá analizar si la prisión preventiva impuesta contra el alcalde y otros procesados se mantiene o es modificada.

La estrategia de la defensa

Un día antes de que se conociera la admisión del recurso, Ramiro García ofreció declaraciones a la prensa tras visitar a su defendido en el centro de privación de libertad de Latacunga, donde permanece detenido.

En ese espacio, explicó que el equipo jurídico estaba concentrado en la apelación de la prisión preventiva. También indicó que pudo constatar que el alcalde se encontraba en buenas condiciones de salud y físicas.

¿De qué trata el caso Goleada?

El Caso Goleada es una investigación penal liderada por la Fiscalía General del Estado que apunta a una presunta estructura dedicada a cometer delitos financieros. De acuerdo con la información oficial, el proceso se enfoca en supuestas irregularidades tributarias y movimientos económicos que podrían configurar lavado de activos.

