Presidencia invertirá $113.319 en renovar tres baños en Carondelet

El proceso detalla acabados en porcelanato y la remodelación integral del servicio higiénico del despacho de José Julio Neira

La Presidencia de la República invertirá $113.319,85 en la renovación total de dos baños sociales y uno privado en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en Quito. El proceso fue publicado el 27 de enero de 2026 en el Portal de Compras Públicas. Actualmente se encuentra en etapa de apertura de ofertas. La adjudicación está prevista para el 24 de febrero.

El proyecto se denomina “Adecuación funcional y arquitectónica de los baños sociales de la planta alta, baños sociales de la planta baja y del despacho de la Secretaría General de Integridad Pública”. La contratación corresponde a una obra bajo modalidad de licitación. El plazo de ejecución será de 60 días. El presupuesto referencial no incluye IVA.

Según la información oficial del proceso LICO-PR-2026-001, el financiamiento proviene de recursos públicos. La forma de pago contempla un anticipo del 35% y el saldo contra avance de obra. La vigencia de la oferta es de 90 días. La entidad contratante es la Presidencia de la República.

Renovación de baños en Carondelet: qué incluye el proyecto

De acuerdo con los documentos técnicos, el baño ubicado en el despacho del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira Hanze, será intervenido en su totalidad. Se trata de un espacio de aproximadamente 2 x 1 metros cuadrados. La renovación contempla cambio de porcelanato en pisos y paredes. También incluye la sustitución de la cerradura.

Sin considerar los trabajos de ingeniería hidrosanitaria, la remodelación de ese baño privado costará $6.901. Entre los rubros principales consta la compra y colocación de un mesón lavamanos valorado en más de $2.129,77. Además, se instalarán dos espejos de $406 cada uno. El inodoro alargado tendrá un costo de $422.

La intervención forma parte de un paquete que abarca tres baños dentro del Palacio de Carondelet. En total, se colocarán cinco mesones lavamanos. Solo en ese rubro, la inversión supera los $11.140,49. La cifra corresponde a los tres espacios incluidos en la obra.

Mesones, porcelanato y espejos elevan el costo total

El porcelanato representa uno de los gastos más altos del proyecto. De manera global, la Presidencia destinará más de $17.000 a este material para pisos y paredes. Los espejos también suman un monto significativo. En total, se invertirán $1.625 en este ítem.

El proceso contempla adecuaciones funcionales y arquitectónicas en los baños sociales de planta alta y planta baja. También en el baño del despacho de la Secretaría General de Integridad Pública. La obra busca una renovación integral de acabados y mobiliario sanitario. Todo dentro del complejo presidencial.

El funcionario cuyo despacho incluye el baño privado ostenta además la dirección del Servicio Nacional de Contratación Pública. La remodelación se ejecutará en un espacio reducido, pero con materiales y equipamiento nuevos. La inversión se realiza en medio del cronograma regular del sistema de compras públicas.

